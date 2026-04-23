Galatasaray'ın eski yıldızı Eboue: Her şeyimi kaybettim
Eski futbolcu Emmanuel Eboue, katıldığı bir programda tüm varlıklarını kaybettiğini açıkladı. 23.04.2026, Sputnik Türkiye
2026-04-23T19:16+0300
Arsenal ve Galatasaray’da forma giyen eski futbolcu Emmanuel Eboue, katıldığı bir podcast yayınında kariyer sonrası yaşadığı maddi kayıpları anlattı.Eboue, yaptığı açıklamada İngiltere’deki tüm varlıklarını kaybettiğini belirterek, “Pek çok şeyimi kaybettim. Dürüst olmak gerekirse ne kadar olduğunu söylemek istemiyorum ama gerçekten çok. İngiltere’deki her şeyimi kaybettim. Üç evim, bir sürü arabam vardı. Hepsini kaybettim” ifadelerini kullandı.
galatasaray, arsenal, maç, maç yayını, futbol, türkiye futbol federasyonu, futbol maçı, i̇ngiltere futbol federasyonu
