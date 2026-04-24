Rusya’da Roskomnadzor yönetimine yönelik saldırı engellendi

Rusya Federal İletişim, Bilgi Teknolojisi ve Kitle İletişim Araçları Denetleme Servisi (Roskomnadzor) yöneticilerine yönelik terör saldırısının önlendiği... 24.04.2026, Sputnik Türkiye

2026-04-24T09:11+0300

Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB), Ukrayna gizli servislerinin talimatı üzerine Roskomnadzor’un üst düzey yöneticilerine yönelik suikast girişiminin önüne geçildiğini duyurdu.FSB'nin yaptığı açıklamaya göre, terör saldırısı hazırlık çalışmalarında yer alan sağcı radikal ve neo-faşist ideolojinin 7 destekçisi gözaltına alındı.Saldırganların Roskomnadzor yetkililerini taşıyan bir aracı patlayıcı bir düzenekle havaya uçurmayı planladığını anlatan FSB, faillerin Ukrayna gizli servisleri tarafından Telegram aracılığıyla işe alındığı kaydedildi.Moskovalı olan grubun liderinin, silahlı direniş gösterdiği ve etkisiz hale getirildiği aktarılırken saldırının planlandığı yerden 1 kilo ağırlığında patlayıcı madde, el bombası, tabancalar ve Ukraynalı militanlara ait sembollerin ele geçirildiği belirtildi.Açıklamada, "Ukrayna istihbaratı, Rusya'nın Telegram'ı engellemek dahil bilgi alanını güvence altına alma çabalarını sekteye uğratmaya çalışıyor" ifadesi kullanıldı.Kiev rejiminin Rusya'daki hedeflere yönelik sabotaj, terör, aşırıcılık ve siber dolandırıcılık faaliyetleri ve diğer ağır suçları gerçekleştirmek için Telegram'ı yoğun bir şekilde kullandığı vurgulandı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260424/trump-putinin-g20-zirvesine-katilmasi-cok-faydali-olur-1105248548.html

