Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
UKRAYNA KRİZİ
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260424/rusyada-roskomnadzor-yonetimine-yonelik-saldiri-engellendi-1105250586.html
Rusya’da Roskomnadzor yönetimine yönelik saldırı engellendi
Sputnik Türkiye
2026-04-24T08:51+0300
2026-04-24T09:11+0300
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/02/12/1103594135_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_1eb50d379b555bc4428968c9edd9a254.jpg
rusya
ukrayna
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/02/12/1103594135_34:0:2765:2048_1920x0_80_0_0_3c4a7734b39c140adff3ba466dc0e59b.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
08:51 24.04.2026 (güncellendi: 09:11 24.04.2026)
© Sputnik / Dmitry Makeev Russia's FSB special forces. File photo
Abone ol
Rusya Federal İletişim, Bilgi Teknolojisi ve Kitle İletişim Araçları Denetleme Servisi (Roskomnadzor) yöneticilerine yönelik terör saldırısının önlendiği belirtildi.
Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB), Ukrayna gizli servislerinin talimatı üzerine Roskomnadzor’un üst düzey yöneticilerine yönelik suikast girişiminin önüne geçildiğini duyurdu.
FSB'nin yaptığı açıklamaya göre, terör saldırısı hazırlık çalışmalarında yer alan sağcı radikal ve neo-faşist ideolojinin 7 destekçisi gözaltına alındı.
Saldırganların Roskomnadzor yetkililerini taşıyan bir aracı patlayıcı bir düzenekle havaya uçurmayı planladığını anlatan FSB, faillerin Ukrayna gizli servisleri tarafından Telegram aracılığıyla işe alındığı kaydedildi.
Moskovalı olan grubun liderinin, silahlı direniş gösterdiği ve etkisiz hale getirildiği aktarılırken saldırının planlandığı yerden 1 kilo ağırlığında patlayıcı madde, el bombası, tabancalar ve Ukraynalı militanlara ait sembollerin ele geçirildiği belirtildi.
Açıklamada, "Ukrayna istihbaratı, Rusya'nın Telegram'ı engellemek dahil bilgi alanını güvence altına alma çabalarını sekteye uğratmaya çalışıyor" ifadesi kullanıldı.
Kiev rejiminin Rusya'daki hedeflere yönelik sabotaj, terör, aşırıcılık ve siber dolandırıcılık faaliyetleri ve diğer ağır suçları gerçekleştirmek için Telegram'ı yoğun bir şekilde kullandığı vurgulandı.
DÜNYA
01:23
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
