https://anlatilaninotesi.com.tr/20260424/rusya-ve-ukraynadan-yeni-esir-takasi-193-rus-asker-geri-getirildi-1105264812.html

Rusya ve Ukrayna'dan yeni esir takası: 193 Rus asker geri getirildi

Sputnik Türkiye

Rusya Savunma Bakanlığı, Kiev rejiminin kontrolündeki topraklardan 193 Rus askerinin geri getirildiğini, karşılığında Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nden 193 savaş... 24.04.2026, Sputnik Türkiye

dünya

rusya savunma bakanlığı

esir takası

ukrayna silahlı kuvvetleri

rusya

kiev

birleşik arap emirlikleri (bae)

abd

kursk

belarus

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/08/0e/1098591819_0:2:1317:743_1920x0_80_0_0_1e55566b4b9eb8d7be56f247faac7deb.png

Rusya Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Kiev rejiminin kontrolündeki topraklardan 193 Rus askerinin geri getirildiği, karşılığında Ukrayna Silahlı Kuvvetleri mensubu 193 savaş esirinin teslim edildiği belirtildi.Açıklamada, Rus askerlerin şu anda Belarus’ta bulundukları ve gerekli psikolojik ve tıbbi yardımı aldıkları belirtilerek, dönen askerlerin Rusya’ya ulaştıklarında askeri sağlık kurumlarında rehabilitasyon ve tedavi sürecinden geçecekleri kaydedildi.Açıklamada ayrıca, takasta ABD ve Birleşik Arap Emirlikleri’nin (BAE) arabulucu olarak yer aldıkları ifade edildi.Bir önceki esir takası 11 Nisan’da gerçekleşmişti. Moskova, 175 asker ve Kiev rejimi tarafından “hukuksuz şekilde alıkonulduğu” belirtilen Kursk bölgesinden 7 sivili geri aldığını duyurmuştu. Bu kişilerin Ukrayna güçleri tarafından Rusya topraklarında alınan son rehineler olduğu bilgisi paylaşılmıştı.

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

SON HABERLER

tr_TR

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

