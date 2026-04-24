Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260424/rusya-ve-ukraynadan-yeni-esir-takasi-193-rus-asker-geri-getirildi-1105264812.html
Rusya ve Ukrayna'dan yeni esir takası: 193 Rus asker geri getirildi
Rusya ve Ukrayna'dan yeni esir takası: 193 Rus asker geri getirildi
Sputnik Türkiye
Rusya Savunma Bakanlığı, Kiev rejiminin kontrolündeki topraklardan 193 Rus askerinin geri getirildiğini, karşılığında Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nden 193 savaş...
2026-04-24T17:10+0300
2026-04-24T17:10+0300
dünya
rusya savunma bakanlığı
esir takası
ukrayna silahlı kuvvetleri
rusya
kiev
birleşik arap emirlikleri (bae)
abd
kursk
belarus
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/08/0e/1098591819_0:2:1317:743_1920x0_80_0_0_1e55566b4b9eb8d7be56f247faac7deb.png
Rusya Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Kiev rejiminin kontrolündeki topraklardan 193 Rus askerinin geri getirildiği, karşılığında Ukrayna Silahlı Kuvvetleri mensubu 193 savaş esirinin teslim edildiği belirtildi.Açıklamada, Rus askerlerin şu anda Belarus’ta bulundukları ve gerekli psikolojik ve tıbbi yardımı aldıkları belirtilerek, dönen askerlerin Rusya’ya ulaştıklarında askeri sağlık kurumlarında rehabilitasyon ve tedavi sürecinden geçecekleri kaydedildi.Açıklamada ayrıca, takasta ABD ve Birleşik Arap Emirlikleri’nin (BAE) arabulucu olarak yer aldıkları ifade edildi.Bir önceki esir takası 11 Nisan’da gerçekleşmişti. Moskova, 175 asker ve Kiev rejimi tarafından “hukuksuz şekilde alıkonulduğu” belirtilen Kursk bölgesinden 7 sivili geri aldığını duyurmuştu. Bu kişilerin Ukrayna güçleri tarafından Rusya topraklarında alınan son rehineler olduğu bilgisi paylaşılmıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260424/rusya-savunma-bakanligindan-haftalik-bilanco-iki-koy-ele-gecirildi-6-grup-saldirisi-duzenlendi-1105260517.html
rusya
kiev
birleşik arap emirlikleri (bae)
abd
kursk
belarus
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/08/0e/1098591819_164:0:1155:743_1920x0_80_0_0_380cd2bdbe999e693ce63af658a0b7ec.png
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
rusya savunma bakanlığı, esir takası, ukrayna silahlı kuvvetleri, rusya, kiev, birleşik arap emirlikleri (bae), abd, kursk, belarus
rusya savunma bakanlığı, esir takası, ukrayna silahlı kuvvetleri, rusya, kiev, birleşik arap emirlikleri (bae), abd, kursk, belarus

Rusya ve Ukrayna'dan yeni esir takası: 193 Rus asker geri getirildi

17:10 24.04.2026
© Sputnik / Алексей ФилипповUkrayna-Rusya esir takası
Ukrayna-Rusya esir takası - Sputnik Türkiye, 1920, 24.04.2026
© Sputnik / Алексей Филиппов
Abone ol
Rusya Savunma Bakanlığı, Kiev rejiminin kontrolündeki topraklardan 193 Rus askerinin geri getirildiğini, karşılığında Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nden 193 savaş esirinin teslim edildiğini bildirdi.
Rusya Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Kiev rejiminin kontrolündeki topraklardan 193 Rus askerinin geri getirildiği, karşılığında Ukrayna Silahlı Kuvvetleri mensubu 193 savaş esirinin teslim edildiği belirtildi.
Açıklamada, Rus askerlerin şu anda Belarus’ta bulundukları ve gerekli psikolojik ve tıbbi yardımı aldıkları belirtilerek, dönen askerlerin Rusya’ya ulaştıklarında askeri sağlık kurumlarında rehabilitasyon ve tedavi sürecinden geçecekleri kaydedildi.
Açıklamada ayrıca, takasta ABD ve Birleşik Arap Emirlikleri’nin (BAE) arabulucu olarak yer aldıkları ifade edildi.
Bir önceki esir takası 11 Nisan’da gerçekleşmişti. Moskova, 175 asker ve Kiev rejimi tarafından “hukuksuz şekilde alıkonulduğu” belirtilen Kursk bölgesinden 7 sivili geri aldığını duyurmuştu. Bu kişilerin Ukrayna güçleri tarafından Rusya topraklarında alınan son rehineler olduğu bilgisi paylaşılmıştı.
Rus Silahlı Kuvvetleri'nin Ukrayna ve Donbass'ta sürdürdüğü özel askeri harekat - Sputnik Türkiye, 1920, 24.04.2026
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала