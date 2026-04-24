Rusya ve Ukrayna'dan yeni esir takası: 193 Rus asker geri getirildi
Rusya ve Ukrayna'dan yeni esir takası: 193 Rus asker geri getirildi
Sputnik Türkiye
Rusya Savunma Bakanlığı, Kiev rejiminin kontrolündeki topraklardan 193 Rus askerinin geri getirildiğini, karşılığında Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nden 193 savaş... 24.04.2026, Sputnik Türkiye
2026-04-24T17:10+0300
2026-04-24T17:10+0300
2026-04-24T17:10+0300
Rusya Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Kiev rejiminin kontrolündeki topraklardan 193 Rus askerinin geri getirildiği, karşılığında Ukrayna Silahlı Kuvvetleri mensubu 193 savaş esirinin teslim edildiği belirtildi.Açıklamada, Rus askerlerin şu anda Belarus’ta bulundukları ve gerekli psikolojik ve tıbbi yardımı aldıkları belirtilerek, dönen askerlerin Rusya’ya ulaştıklarında askeri sağlık kurumlarında rehabilitasyon ve tedavi sürecinden geçecekleri kaydedildi.Açıklamada ayrıca, takasta ABD ve Birleşik Arap Emirlikleri’nin (BAE) arabulucu olarak yer aldıkları ifade edildi.Bir önceki esir takası 11 Nisan’da gerçekleşmişti. Moskova, 175 asker ve Kiev rejimi tarafından “hukuksuz şekilde alıkonulduğu” belirtilen Kursk bölgesinden 7 sivili geri aldığını duyurmuştu. Bu kişilerin Ukrayna güçleri tarafından Rusya topraklarında alınan son rehineler olduğu bilgisi paylaşılmıştı.
rusya
kiev
birleşik arap emirlikleri (bae)
abd
kursk
belarus
rusya savunma bakanlığı, esir takası, ukrayna silahlı kuvvetleri, rusya, kiev, birleşik arap emirlikleri (bae), abd, kursk, belarus
rusya savunma bakanlığı, esir takası, ukrayna silahlı kuvvetleri, rusya, kiev, birleşik arap emirlikleri (bae), abd, kursk, belarus
Rusya ve Ukrayna'dan yeni esir takası: 193 Rus asker geri getirildi
Rusya Savunma Bakanlığı, Kiev rejiminin kontrolündeki topraklardan 193 Rus askerinin geri getirildiğini, karşılığında Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nden 193 savaş esirinin teslim edildiğini bildirdi.
Rusya Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Kiev rejiminin kontrolündeki topraklardan 193 Rus askerinin geri getirildiği, karşılığında Ukrayna Silahlı Kuvvetleri mensubu 193 savaş esirinin teslim edildiği belirtildi.
Açıklamada, Rus askerlerin şu anda Belarus’ta bulundukları ve gerekli psikolojik ve tıbbi yardımı aldıkları belirtilerek, dönen askerlerin Rusya’ya ulaştıklarında askeri sağlık kurumlarında rehabilitasyon ve tedavi sürecinden geçecekleri kaydedildi.
Açıklamada ayrıca, takasta ABD ve Birleşik Arap Emirlikleri’nin (BAE) arabulucu olarak yer aldıkları ifade edildi.
Bir önceki esir takası 11 Nisan’da gerçekleşmişti. Moskova, 175 asker ve Kiev rejimi tarafından “hukuksuz şekilde alıkonulduğu” belirtilen Kursk bölgesinden 7 sivili geri aldığını duyurmuştu. Bu kişilerin Ukrayna güçleri tarafından Rusya topraklarında alınan son rehineler olduğu bilgisi paylaşılmıştı.