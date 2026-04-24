Rusya Savunma Bakanlığı’ndan haftalık bilanço: İki köy ele geçirildi, 6 grup saldırısı düzenlendi
Ukrayna ve Donbass'ta özel askeri harekata devam eden Rus güçler, Kiev rejiminin silahlı unsurlarını ortadan kaldırmayı kararlılıkla sürdürüyor.
Son bir haftadaki silahlı faaliyetlerin bilançosunu paylaşan Rusya Savunma Bakanlığı, Rus ordusunun Ukraynalı güçlerin Rusya'daki sivil tesislere düzenlediği saldırılara yanıt vermeye devam ettiğini bildirdi.Son bir haftada düzenlenen ve hassas silahların kullanıldığı 6 grup bombardımanda, Ukrayna savunma sanayi işletmeleri, Ukrayna ordusunu besleyen enerji, yakıt ve ulaşım altyapı tesisleri, askeri hava üsleri, SİHA’ların üretildiği, depolandığı ve havalandırıldığı yerler ile Ukraynalı silahlı oluşumların ve yabancı paralı askerlerin yoğun olduğu yerler hedef alındı. Belirlenen tüm hedefler imha edildi.Son bir haftada Rusya kontrolünün sağlandığı yerleşim birimi sayısının 2 olduğu kaydedildi.Rus ordusu cephe boyunca ilerlemeye devam ederken Ukrayna ordusunun 8 bin 225 askeri etkisiz hale getirildi, aralarında çok sayıda tank 91 zırhlı savaş aracı imha edildi.Ukrayna ordusuna ait 50 güdümlü uçak bombası, 8 adet ABD yapımı HIMARS füzesi, Neptun uzun menzilli seyir füzesi ve 2.464 uçak tipi İHA engellendi.
