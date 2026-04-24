UKRAYNA KRİZİ
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
Rusya Savunma Bakanlığı’ndan haftalık bilanço: İki köy ele geçirildi, 6 grup saldırısı düzenlendi
Ukrayna ve Donbass'ta özel askeri harekata devam eden Rus güçler, Kiev rejiminin silahlı unsurlarını ortadan kaldırmayı kararlılıkla sürdürüyor.
Son bir haftadaki silahlı faaliyetlerin bilançosunu paylaşan Rusya Savunma Bakanlığı, Rus ordusunun Ukraynalı güçlerin Rusya'daki sivil tesislere düzenlediği saldırılara yanıt vermeye devam ettiğini bildirdi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260424/zaharova-batinin-ukraynada-baris-soylemleri-sadece-bir-kamuflaj-1105260377.html
© Sputnik / Stanislav KrasilnikovRus Silahlı Kuvvetleri'nin Ukrayna ve Donbass'ta sürdürdüğü özel askeri harekat
Rus Silahlı Kuvvetleri'nin Ukrayna ve Donbass'ta sürdürdüğü özel askeri harekat - Sputnik Türkiye, 1920, 24.04.2026
Ukrayna ve Donbass'ta özel askeri harekata devam eden Rus güçler, Kiev rejiminin silahlı unsurlarını ortadan kaldırmayı kararlılıkla sürdürüyor.
Son bir haftadaki silahlı faaliyetlerin bilançosunu paylaşan Rusya Savunma Bakanlığı, Rus ordusunun Ukraynalı güçlerin Rusya'daki sivil tesislere düzenlediği saldırılara yanıt vermeye devam ettiğini bildirdi.
Son bir haftada düzenlenen ve hassas silahların kullanıldığı 6 grup bombardımanda, Ukrayna savunma sanayi işletmeleri, Ukrayna ordusunu besleyen enerji, yakıt ve ulaşım altyapı tesisleri, askeri hava üsleri, SİHA’ların üretildiği, depolandığı ve havalandırıldığı yerler ile Ukraynalı silahlı oluşumların ve yabancı paralı askerlerin yoğun olduğu yerler hedef alındı. Belirlenen tüm hedefler imha edildi.
Son bir haftada Rusya kontrolünün sağlandığı yerleşim birimi sayısının 2 olduğu kaydedildi.
Rus ordusu cephe boyunca ilerlemeye devam ederken Ukrayna ordusunun 8 bin 225 askeri etkisiz hale getirildi, aralarında çok sayıda tank 91 zırhlı savaş aracı imha edildi.
Ukrayna ordusuna ait 50 güdümlü uçak bombası, 8 adet ABD yapımı HIMARS füzesi, Neptun uzun menzilli seyir füzesi ve 2.464 uçak tipi İHA engellendi.
UKRAYNA KRİZİ
Zaharova: Batı'nın Ukrayna'da barış söylemleri sadece bir kamuflaj
14:06
