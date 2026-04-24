Rusya Dışişleri Özel Yetkili Büyükelçisi Miroşnik: Ukrayna ordusu 8 bin sivili öldürdü

Rusya Dışişleri Bakanlığı’nın Özel Yetkili Büyükelçisi Miroşnik, Ukrayna ordusunun 2022 Şubat’tan bu yana 8 binden fazla sivili öldürdüğünü belirtti. 24.04.2026, Sputnik Türkiye

2026-04-24T10:53+0300

Rusya Dışişleri Bakanlığı’nın Kiev rejiminin suçlarından sorumlu Özel Yetkili Büyükelçisi Rodion Miroşnik, bugün düzenlediği basın brifingi sırasında, Şubat 2022'den bu yana Ukrayna ordusunun eylemleri sonucunda 27 binden fazla sivilin etkilendiğini, aralarından 8 bin 12 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.Miroşnik, “2026 yılının ilk 90 gününde, Ukrayna ordusunun suç eylemleri yüzünden en az 1.725 sivil etkinlendi. Aralarından 1.459’u yaralandı, 266’i hayatını kaybetti” ifadesini kullandı.‘Batı'nın çarpıtmalarına BM yardımcı oluyor’Rus diplomat, Batı’yı Ukrayna ordusunun düzenlediği saldırılara ilişkin gerçekleri görmezden gelmekle suçladı.Miroşnik, “Tüm bu korkunç istatistikler, Batılılar tarafından, Birleşmiş Milletler yetkililerinin de yardımıyla, her türlü şekilde görmezden geliniyor ve örtbas ediliyor veya çarpıtılıyor” dedi.Birleşmiş Milletler’in (BM), Ukrayna ordusunun saldırılarında ölen Rus vatandaşlara ilişkin verdiği bilginin yalan olduğuna dikkat çeken yetkili, “Çünkü 2025 yılında sadece Rus topraklarında Ukraynalı militanların elinde 6 binden fazla insan etkilendi ve binden fazlası hayatını kaybetti” ifadesini kullandı.Bu yalanın pratik bir amacı olduğunu kaydeden Miroşnik, “Bu yalan, Zelenskiy için cezasızlık yanılsaması yaratıyor. Batılı yetkililere de vergi mükelleflerine yalan söyleme ve paralarını kendi devletlerinin kalkınmasına değil, Kiev rejiminin suçlarını finanse etmek için kullanma fırsatı sunuyor” diye ekledi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260424/rusyada-roskomnadzor-yonetimine-yonelik-saldiri-engellendi-1105250586.html

