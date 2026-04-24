https://anlatilaninotesi.com.tr/20260424/rus-uzmandan-abye-modern-korsanlik-suclamasi-varliklarimiz-gasp-ediliyor-1105267553.html

Rus uzmandan AB'ye ‘modern korsanlık’ suçlaması: Varlıklarımız gasp ediliyor

Rus uzmandan AB'ye ‘modern korsanlık’ suçlaması: Varlıklarımız gasp ediliyor

Sputnik Türkiye

Rus dış politika uzmanı Dmitriy Suslov, Avrupa Birliği'nin Euroclear'de tutulan Rusya'ya ait egemen varlıklardan elde edilen gelirleri gasp ederek Ukrayna'ya... 24.04.2026, Sputnik Türkiye

2026-04-24T20:55+0300

2026-04-24T20:55+0300

2026-04-24T20:55+0300

dünya

dmitriy suslov

rusya

rusya ekonomi yüksek okulu

avrupa birliği

ab

dondurulmuş rus varlıkları

ukrayna

libya

euroclear bank

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/04/08/1095228612_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_2fa86050f7ee393e30788f21444eff50.png

Rusya Yüksek Ekonomi Okulu Avrupa ve Uluslararası Araştırmalar Merkezi Başkan Yardımcısı ve Rusya Dış ve Savunma Politikası Konseyi Araştırma Direktör Yardımcısı Dmitriy Suslov, Sputnik’e yaptığı değerlendirmede, AB’nin Euroclear’da tutulan Rus egemen varlıklarının gelirlerine el koyarak Ukrayna’ya aktarmasını “resmileşmiş korsanlık ve açık soygun” olarak nitelendirerek, bu uygulamanın, daha önce İran, Libya, Venezüella ve Afganistan’a karşı da kullanılan bir baskı aracı olduğunu vurguladı.Suslov, buna karşın AB’nin, özellikle Belçika’nın itirazları nedeniyle, Euroclear’da tutulan Rus varlıklarının “ana gövdesine” doğrudan el koymaya cesaret edemediğine dikkat çekti:Uzman, bu adımın “ahlaki-siyasi kılıfının” ise Rusya’ya karşı yürütülen “hibrit savaş” olduğunu belirtti:Suslov, yabancı devletlerin egemen varlıklarının dondurulması ve bunların daha sonra bu ülkelere karşı baskı aracı, müzakere kozuna dönüştürülmesinin, Batı açısından yeni bir uygulama olmadığını vurguladı:Suslov, AB’nin Rus varlıklarının iadesini de siyasal önkoşullara bağladığını kaydetti:

rusya

ukrayna

libya

belçika

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

dmitriy suslov, rusya, rusya ekonomi yüksek okulu, avrupa birliği, ab, dondurulmuş rus varlıkları, ukrayna, libya, euroclear bank, belçika