https://anlatilaninotesi.com.tr/20250806/turkiyede-et-yiyen-bakteri-vakasi-var-mi-resmi-aciklama-geldi-1098396993.html

Türkiye'de et yiyen bakteri vakası var mı? Resmi açıklama geldi

Türkiye'de et yiyen bakteri vakası var mı? Resmi açıklama geldi

Sputnik Türkiye

Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü, yayılan “Vibrio vulnificus” vakası iddialarına açıklık getirdi. 2025 verilerine göre Türkiye’de Vibrio kaynaklı... 06.08.2025, Sputnik Türkiye

2025-08-06T12:05+0300

2025-08-06T12:05+0300

2025-08-06T12:05+0300

türki̇ye

et yiyen virüs

et yiyen parazit

et yiyen bakteri

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Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü, bazı mecralarda Türkiye’de Vibrio kaynaklı hastalık vakalarının görüldüğü yönünde bilgi yayıldığını belirterek, Bulaşıcı Hastalıklar Bildirim Sistemi 2025 verilerini incelediklerini duyurdu. Açıklamada, Türkiye'de Vibrio kaynaklı hiçbir enfeksiyon vakası tespit edilmediği açıklandı.Et yiyen bakteri nasıl bulaşır, en çok nerede yaşar?Vibrio vulnificus, ılık ve hafif tuzlu deniz sularında yaşayan bir bakteri türüdür. Sağlık yetkilileri bu bakterinin özellikle açık yaralardan vücuda girebildiğini ve çiğ istiridye gibi kabuklu deniz ürünlerinin tüketiminin enfeksiyon kaynağı olabileceğini söyledi.Vibrio enfeksiyonları (vibriozis), genellikle kusma, ishal ve karın ağrısı gibi belirtilerle başlar. Ayrıca daha ciddi vakalarda ateş, kızarıklık, şişlik, ağrı, renkte değişim ve akıntılı cilt enfeksiyonları ortaya çıkabilir. Özellikle bağışıklığı zayıf bireyler veya karaciğer hastalığı bulunanlar için bu enfeksiyonlar ciddi boyuta ulaşabilir.

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