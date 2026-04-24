Peskov: Tusk’un açıklamaları ‘saldırgan militarizm’ ve ‘Rusofobi’nin bir tezahürü

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Polonya Başbakanı Donald Tusk’un Rusya'ya yönelik son açıklamalarını "Rusofobi ve saldırgan militarizmin yeni bir tezahürü"... 24.04.2026, Sputnik Türkiye

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Polonya Başbakanı Donald Tusk’un “Rusya'nın yakın gelecekte bir NATO ülkesine saldırabileceği” yönündeki ifadelerinin “Rusofobi ve azgın militarizmin yeni bir tezahürü” olduğunu söyledi.Gazetecilerin konuya ilişkin sorusu üzerine Peskov, "Biz tüm bunlara tepkisiz kalıyoruz. Militarizmin, saldırgan bir militarizmin ve Rusofobinin yükselişini görüyoruz. Bu da onun tezahürlerinden biri” ifadelerini kullandı.Daha önce Tusk, İngiliz Financial Times gazetesine verdiği röportajda, Rusya'nın yakın gelecekte bir NATO ülkesine saldırabileceğini iddia etmişti.Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, daha önce Amerikalı gazeteci Tucker Carlson'a verdiği röportajda, Rusya Federasyonu'nun NATO ülkelerine saldırma niyetinde olmadığını ve bunun hiçbir anlam taşımadığını ayrıntılı bir şekilde açıklamıştı. Rus lider, Batılı siyasetçilerin kendi iç sorunlarından dikkatleri başka yöne çekmek için “hayali Rus tehdidi” söylemini kullandığını vurgulamıştı.

