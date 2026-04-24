'Para vermeyene ameliyat yok' skandalı: 2 doktora 12 yıla kadar hapis istemi

'Para vermeyene ameliyat yok' skandalı: 2 doktora 12 yıla kadar hapis istemi

Sputnik Türkiye

İstanbul Üsküdar Devlet Hastanesi’nde görevli iki doktor hakkında “rüşvet” soruşturması tamamlandı. Hastalardan ameliyat ve muayene karşılığında para talep... 24.04.2026, Sputnik Türkiye

2026-04-24T15:14+0300

2026-04-24T15:14+0300

2026-04-24T15:14+0300

İstanbul’da “para vermeyene ameliyat yok” iddiasıyla gündeme gelen skandalda yeni gelişme yaşandı. Üsküdar Devlet Hastanesi üroloji bölümünde görevli doktorlar Gürkan Ö. ve Cem G. hakkında yürütülen rüşvet soruşturması tamamlandı.İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, iki doktorun hastalardan ameliyat ve muayene karşılığında para talep ettiği belirtildi.CİMER ihbarıyla başladıSoruşturmanın, hastalardan gelen şikayetler ve CİMER ihbarı üzerine başlatıldığı öğrenildi.Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yürüttüğü teknik ve fiziki takip sonucunda elde edilen bulgular sonrası, şüpheli doktorlar Şubat ayında düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.Adliyeye sevk edilen doktorlar tutuklandı.İddianamede, doktorların hastalardan 20 bin TL ile 40 bin TL arasında değişen ücretler talep ettiği yer aldı.Bazı hastalardan ise 1200 ila 1400 dolar istendiği belirtildi.Hastaların bir kısmının ödeme yaptıktan sonra ameliyat olduğu, bazılarının ise ücret talebi nedeniyle tedaviden vazgeçtiği kaydedildi.305 bin 485 lira haksız kazanç tespitiYapılan incelemelerde, şüpheli doktorların hastalardan toplam 305 bin 485 lira haksız kazanç elde ettiği belirlendi.Dosyada, bir hastadan önce 30 bin TL talep edildiği, daha sonra bu miktarın 20 bin TL’ye düşürüldüğü, ancak hastanın ödeme yapmadan ameliyat olduğu bilgisi de yer aldı.Şüpheli doktorlardan Gürkan Ö., savunmasında suçlamaları kabul etmediğini belirterek hastanede yapılan ameliyatlarda dışarıdan temin edilen malzeme bulunmadığını öne sürdü.Cem G. ise ifadesinde yaptığı eylemin etik olmadığını kabul ederek, talep ettiği parayı maddi yetersizlikten değil “hırsından dolayı” istediğini söyledi.4 yıldan 12 yıla kadar hapis talebiHazırlanan iddianamede, iki doktor hakkında “rüşvet” suçundan 4 yıldan 12 yıla kadar hapis cezası istendi.

türki̇ye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

doktor, cumhurbaşkanlığı i̇letişim merkezi (ci̇mer), anadolu cumhuriyet başsavcılığı