Pakistan kaynakları: Arakçi İslamabad'a gidiyor, ABD-İran görüşmelerinde bir ‘atılım’ bekleniyor
Pakistan kaynakları: Arakçi İslamabad'a gidiyor, ABD-İran görüşmelerinde bir ‘atılım’ bekleniyor
Pakistan hükümet kaynakları, İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi başkanlığındaki bir heyetin bu gece Pakistan başkentine varmasının beklendiği İslamabad'daki... 24.04.2026, Sputnik Türkiye
2026-04-24T14:51+0300
2026-04-24T14:51+0300
2026-04-24T15:09+0300
Bugün erken saatlerde, İran Dışişleri Bakanı Arakçi, Pakistan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı İshak Dar ile telefon görüşmesi yaptı ve bu görüşme her iki tarafça da doğrulandı.Kaynaklar, Katar merkezli Al Jazeera'ye İran Dışişleri Bakanı'nın bu akşam saatlerinde İslamabad'a gideceğini söyledi. Pakistan Dışişleri Bakanlığı, iki tarafın bölgesel gelişmeler, ateşkes ve ABD-İran ilişkileri bağlamında devam eden diplomatik çabalar hakkında görüş alışverişinde bulunduğunu söyledi.Bakanlık, Dar'ın sürekli diyaloğun önemini vurguladığını, Arakçi'nin ise Pakistan'ın "tutarlı ve yapıcı kolaylaştırıcılık rolünü" takdir ettiğini belirtti.‘Bugün geç saatlerde’ Öte yandan isimleri açıklanmayan 2 Pakistanlı yetkilinin Associated Press (AP) ajansına yaptığı açıklamada, Arakçi'nin İran ve ABD arasındaki ateşkes sürecine ilişkin temaslarda bulunmak üzere Pakistan'ı ziyaret edeceği belirtildi. AA'ya konuşan Pakistanlı kaynaklar da Arakçi'nin müzakereler için bugün geç saatlerde İslamabad'a gelmesinin beklendiğini doğruladı. 9 ABD uçağı hazırlık için gelmiştiİran devlet haber ajansı IRNA da Arakçi’nin Pakistan Ordu Komutanı Asim Munir ile ayrı bir telefon görüşmesi yaptığını bildirdi.Bu haftanın başlarında, en az dokuz ABD uçağı şehre gelerek iletişim ekipmanı, araç, güvenlik personeli ve teknik personel bıraktı.
pakistan, i̇ran, abd, abbas arakçi
pakistan, i̇ran, abd, abbas arakçi
Pakistan kaynakları: Arakçi İslamabad'a gidiyor, ABD-İran görüşmelerinde bir ‘atılım’ bekleniyor
14:51 24.04.2026 (güncellendi: 15:09 24.04.2026)
Pakistan hükümet kaynakları, İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi başkanlığındaki bir heyetin bu gece Pakistan başkentine varmasının beklendiği İslamabad'daki ABD-İran görüşmelerinde "yüksek olasılıkla atılım" olduğunu doğruladı. ABD tarafı ise hafta başında 9 uçakla ekipman ve teknik personel bıraktı.
Bugün erken saatlerde, İran Dışişleri Bakanı Arakçi, Pakistan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı İshak Dar ile telefon görüşmesi yaptı ve bu görüşme her iki tarafça da doğrulandı.
Kaynaklar, Katar merkezli Al Jazeera'ye İran Dışişleri Bakanı'nın bu akşam saatlerinde İslamabad'a gideceğini söyledi.
Pakistan Dışişleri Bakanlığı, iki tarafın bölgesel gelişmeler, ateşkes ve ABD-İran ilişkileri bağlamında devam eden diplomatik çabalar hakkında görüş alışverişinde bulunduğunu söyledi.
Bakanlık, Dar'ın sürekli diyaloğun önemini vurguladığını, Arakçi'nin ise Pakistan'ın "tutarlı ve yapıcı kolaylaştırıcılık rolünü" takdir ettiğini belirtti.
Öte yandan isimleri açıklanmayan 2 Pakistanlı yetkilinin Associated Press (AP) ajansına yaptığı açıklamada, Arakçi'nin İran ve ABD arasındaki ateşkes sürecine ilişkin temaslarda bulunmak üzere Pakistan'ı ziyaret edeceği belirtildi.
AA'ya konuşan Pakistanlı kaynaklar da Arakçi'nin müzakereler için bugün geç saatlerde İslamabad'a gelmesinin beklendiğini doğruladı.
9 ABD uçağı hazırlık için gelmişti
İran devlet haber ajansı IRNA da Arakçi’nin Pakistan Ordu Komutanı Asim Munir ile ayrı bir telefon görüşmesi yaptığını bildirdi.
Bu haftanın başlarında, en az dokuz ABD uçağı şehre gelerek iletişim ekipmanı, araç, güvenlik personeli ve teknik personel bıraktı.