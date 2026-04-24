https://anlatilaninotesi.com.tr/20260424/pakistan-kaynaklari-arakci-geliyor-abd-iran-gorusmelerinde-bir-atilim-bekleniyor-1105261432.html

Pakistan kaynakları: Arakçi İslamabad'a gidiyor, ABD-İran görüşmelerinde bir ‘atılım’ bekleniyor

Pakistan hükümet kaynakları, İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi başkanlığındaki bir heyetin bu gece Pakistan başkentine varmasının beklendiği İslamabad'daki... 24.04.2026, Sputnik Türkiye

2026-04-24T15:09+0300

dünya

pakistan

i̇ran

abd

abbas arakçi

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/04/11/1105100082_0:152:3102:1897_1920x0_80_0_0_8993fe0d5211213e64514b3b042e764a.jpg

Bugün erken saatlerde, İran Dışişleri Bakanı Arakçi, Pakistan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı İshak Dar ile telefon görüşmesi yaptı ve bu görüşme her iki tarafça da doğrulandı.Kaynaklar, Katar merkezli Al Jazeera'ye İran Dışişleri Bakanı'nın bu akşam saatlerinde İslamabad'a gideceğini söyledi. Pakistan Dışişleri Bakanlığı, iki tarafın bölgesel gelişmeler, ateşkes ve ABD-İran ilişkileri bağlamında devam eden diplomatik çabalar hakkında görüş alışverişinde bulunduğunu söyledi.Bakanlık, Dar'ın sürekli diyaloğun önemini vurguladığını, Arakçi'nin ise Pakistan'ın "tutarlı ve yapıcı kolaylaştırıcılık rolünü" takdir ettiğini belirtti.‘Bugün geç saatlerde’ Öte yandan isimleri açıklanmayan 2 Pakistanlı yetkilinin Associated Press (AP) ajansına yaptığı açıklamada, Arakçi'nin İran ve ABD arasındaki ateşkes sürecine ilişkin temaslarda bulunmak üzere Pakistan'ı ziyaret edeceği belirtildi. AA'ya konuşan Pakistanlı kaynaklar da Arakçi'nin müzakereler için bugün geç saatlerde İslamabad'a gelmesinin beklendiğini doğruladı. 9 ABD uçağı hazırlık için gelmiştiİran devlet haber ajansı IRNA da Arakçi’nin Pakistan Ordu Komutanı Asim Munir ile ayrı bir telefon görüşmesi yaptığını bildirdi.Bu haftanın başlarında, en az dokuz ABD uçağı şehre gelerek iletişim ekipmanı, araç, güvenlik personeli ve teknik personel bıraktı.

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

