Bakanlık açıkladı: Fatma Nur öğretmenin adı okulunda yaşatılacak
İstanbul'da öğrencisi tarafından bıçaklanarak öldürülen öğretmen Fatma Nur Çelik'in adı görev yaptığı okula verilecek. 05.03.2026, Sputnik Türkiye
İstanbul Çekmeköy'de Taşdelen Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde bir öğrencisinin bıçaklı saldırısı sonucu hayatını kaybeden öğretmen Fatma Nur Çelik'in adı okulunda yaşatılacak. Milli Eğitim Bakanlığı, öğretmen Çelik'in adının öğretmenlik yaptığı liseye verilmesini kararlaştırdı.Gönüllerde de yaşamaya devam edecekBakanlık'tan yapılan açıklamada şunlar denildi:"2 Mart 2026 tarihinde, İstanbul Çekmeköy Taşdelen Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde görevi başında uğradığı menfur saldırı sonucu yaşamını yitiren Biyoloji Öğretmeni Fatma Nur Çelik’in acı kaybı, başta maarif ailemiz olmak üzere aziz milletimizin her ferdini derinden yaralamıştır. Bir toplum mimarlığı ve insanlık rehberliği olan kutsal “öğretmenlik” mesleğinin adanmış neferlerinden Fatma Nur Çelik Öğretmen’imiz, yalnız bu ortak acının değil; bundan böyle ortak bir hafızanın da sembolü olacaktır. Bu vesileyle Bakanlığımız, Fatma Nur Çelik Öğretmen’imizin adının görev yaptığı okulda yaşatılması kararı almıştır.Eğitime adanmış bir ömrün asla unutulmayacağına dair bir vefanın ve minnetin ifadesi olan bu kararla yüzyıllardır bu kadim topraklarda merhamet, sağduyu ve ferasetle kenetlenen aziz milletimizin bir evladı olan Fatma Nur Çelik Öğretmen’imizin adı, yalnızca bir okulumuzda değil; gönüllerde de yaşamaya devam edecektir. İsmi, ülkemizin yarınlarının filizleneceği 'Fatma Nur Çelik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde ölümsüzleşen merhum öğretmenimize bir kez daha Allah’tan rahmet; ailesi ve eğitim camiamıza başsağlığı diliyoruz. Eğitim öğretim ortamlarımızın huzur ve güvenliği, yarınlarımızın yegâne kurucusu öğretmenlerimizin esenliği için gerekli tüm tedbirleri almaya kararlıkla devam edeceğimizin bilinmesini isteriz."Ne olmuştu?İstanbul’un Çekmeköy ilçesinde bulunan Taşdelen Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde, 2 Mart'ta meydana gelen saldırıda, 11’inci sınıf öğrencisi F.S.B., öğretmeni Fatma Nur Çelik ile birlikte Z.A. ve öğrenci S.K.’yi bıçaklamıştı. Çelik hayatını kaybederken öğrenci F.S.B. ise tutuklanmıştı.
Öğretmen Fatma Nur Çelik cenaze töreni
Öğretmen Fatma Nur Çelik cenaze töreni
© Abdülhamid Hoşbaş
