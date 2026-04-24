Norveç’te 16 yaş altı çocuklara sosyal medya yasağı geliyor
Norveç hükümeti, 16 yaş altındaki çocukların sosyal medya kullanımını yasaklamaya hazırlanıyor. Düzenlemenin gelecek yıl yürürlüğe girmesi planlanıyor. 24.04.2026, Sputnik Türkiye
14:37 24.04.2026
Norveç hükümeti, 16 yaş altındaki çocukların sosyal medyaya erişiminin yasaklanmasına yönelik hazırlıklara başladı.
Başbakan Jonas Gahr Store, Norveç'te yayın yapan NRK'ye yaptığı açıklamada, sosyal medyanın çocuklar üzerindeki olumsuz etkisini azaltmak amacıyla hazırlanacak yasa tasarısının yıl içerisinde meclise sunulacağını belirterek, meclisten geçmesi halinde gelecek yıl yürürlüğe gireceğini belirtti.
Hükümetin, 16 yaşından itibaren çocukların sosyal medya erişimine izin verilmesi yönünde çalışma yürüttüğünü hatırlatan Store, bu düzenlemeyle aynı yaş grubundaki çocukların eş zamanlı olarak sosyal medya kullanabileceğini ifade etti.
NRK ise yasa tasarısı kapsamında 16 yaş altındaki çocukların sosyal medya hesabı açmalarına izin verilmemesinin planlandığını aktardı.
