https://anlatilaninotesi.com.tr/20260424/netanyahunun-saglik-gercegi-ortaya-cikti-kanser-teshisi-savas-nedeniyle-gizlendi-1105262976.html

Netanyahu’nun sağlık gerçeği ortaya çıktı: 'Prostat kanserine yakalandı, İran nedeniyle ertelendi'

İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu’nun 2024 sonunda prostat kanserine yakalandığı bildirildi. İsrail başbakanlık ofisi bu bilginin 'İran rejiminin İsrail'e... 24.04.2026, Sputnik Türkiye

2026-04-24T16:35+0300

dünya

i̇ran

i̇srail

benyamin netanyahu

kanser

prostat

prostat kanseri

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/1e/1099773768_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_7cce5eaedfbdda18adf16b5b86aa7ca2.jpg

İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu'nun 2024 yılı sonu prostat kanserine yakalandığı ortaya çıktı.İsrail Başbakanlık Ofisinden yapılan açıklamada, Netanyahu'nun sağlık durumuna ilişkin bilgi verildi.Netanyahu'nun yaklaşık bir buçuk yıl önce geçirdiği prostat ameliyatının ardından rutin kontroller sırasında kansere yakalandığının tespit edildiği aktarılan açıklamada, "metastaz yapmamış küçük bir lezyonun erken teşhis edilmesinin ardından" Netanyahu'nun başarılı bir tedavi sürecinden geçerek kanseri atlattığı belirtildi.Netanyahu'nun vücudunda bulunan lezyonun 0.9 milimetre çaplı olduğu aktarıldı.İsrail Başbakanlık ofisi tarafından yapılan açıklamada Netanyahu'nun, daha önce kansere yakalandığı bilgisini içeren ve bugün yayımlanan sağlık raporunun "savaşın (Gazze'ye yürütülen savaş kastediliyor) en yoğun olduğu dönemde yayınlanmaması ve İran rejiminin İsrail'e karşı daha fazla kara propaganda yaymasını önlemek" amacıyla kamuoyuna gecikmeli duyurulması talebinde bulunduğu kaydedildi.Kamuoyuna yapılan açıklama neydi?Kamuoyuna yapılan açıklamada İsrail Başbakanı Netanyahu'nun Aralık 2024'te idrar yolu enfeksiyonu nedeniyle prostat ameliyatı olduğu bildirilmişti.İsrail'de en uzun süre başbakanlık koltuğunda oturan Netanyahu (76), ilerleyen yaşı nedeniyle son yıllarda bir dizi sağlık sorunu yaşıyor.

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

SON HABERLER

tr_TR

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

