https://anlatilaninotesi.com.tr/20260424/netanyahunun-saglik-gercegi-ortaya-cikti-kanser-teshisi-savas-nedeniyle-gizlendi-1105262976.html
Netanyahu’nun sağlık gerçeği ortaya çıktı: 'Prostat kanserine yakalandı, İran nedeniyle ertelendi'

İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu’nun 2024 sonunda prostat kanserine yakalandığı bildirildi. İsrail başbakanlık ofisi bu bilginin 'İran rejiminin İsrail'e... 24.04.2026, Sputnik Türkiye
2026-04-24T16:35+0300
dünya
i̇ran
i̇srail
benyamin netanyahu
kanser
prostat
prostat kanseri
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/1e/1099773768_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_7cce5eaedfbdda18adf16b5b86aa7ca2.jpg
i̇ran
i̇srail
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/1e/1099773768_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_55d2a59a6c31b7198bf047de605eab27.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
16:35 24.04.2026 (güncellendi: 16:37 24.04.2026)
İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu’nun 2024 sonunda prostat kanserine yakalandığı bildirildi. İsrail başbakanlık ofisi bu bilginin 'İran rejiminin İsrail'e karşı kara propaganda yaymasını önlemek nedeniyle gecikmeli açıklandığını' bildirdi.
İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu'nun 2024 yılı sonu prostat kanserine yakalandığı ortaya çıktı.
İsrail Başbakanlık Ofisinden yapılan açıklamada, Netanyahu'nun sağlık durumuna ilişkin bilgi verildi.
Netanyahu'nun yaklaşık bir buçuk yıl önce geçirdiği prostat ameliyatının ardından rutin kontroller sırasında kansere yakalandığının tespit edildiği aktarılan açıklamada, "metastaz yapmamış küçük bir lezyonun erken teşhis edilmesinin ardından" Netanyahu'nun başarılı bir tedavi sürecinden geçerek kanseri atlattığı belirtildi.
Netanyahu'nun vücudunda bulunan lezyonun 0.9 milimetre çaplı olduğu aktarıldı.
İsrail Başbakanlık ofisi tarafından yapılan açıklamada Netanyahu'nun, daha önce kansere yakalandığı bilgisini içeren ve bugün yayımlanan sağlık raporunun "savaşın (Gazze'ye yürütülen savaş kastediliyor) en yoğun olduğu dönemde yayınlanmaması ve İran rejiminin İsrail'e karşı daha fazla kara propaganda yaymasını önlemek" amacıyla kamuoyuna gecikmeli duyurulması talebinde bulunduğu kaydedildi.
Kamuoyuna yapılan açıklama neydi?
Kamuoyuna yapılan açıklamada İsrail Başbakanı Netanyahu'nun Aralık 2024'te idrar yolu enfeksiyonu nedeniyle prostat ameliyatı olduğu bildirilmişti.
İsrail'de en uzun süre başbakanlık koltuğunda oturan Netanyahu (76), ilerleyen yaşı nedeniyle son yıllarda bir dizi sağlık sorunu yaşıyor.