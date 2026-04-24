Hegseth: Kimse Hürmüz Boğazı'ndan hiçbir yere Amerika'dan izin almadan geçemeyecek
Pentegon'daki basın toplantısında açıklamalarda bulunan ABD Savunma Bakanı Hegseth, "Kimse Hürmüz Boğazı'ndan hiçbir yere Amerika'dan izin almadan geçemeyecek"... 24.04.2026, Sputnik Türkiye
Pete Hegseth, basın brifinginde "Ablukamız büyüyor ve küresel boyuta ulaşıyor" ifadelerini kullanırken ekledi: ABD Savunma Bakanı, "Daha fazla mayın döşeme girişimi olursa, bu ateşkes ihlali görülecektir" dedi.'İran iyi bir anlaşma şansına sahip'Hegseth ayrıca İran'ın Amerika Birleşik Devletleri ile "iyi bir anlaşma" yapma şansına sahip olduğunu söyledi ve ABD Donanması'nın şu ana kadar Hürmüz Boğazı'ndan 34 gemiyi geri çevirdiğini sözlerine ekledi.
Hegseth: Kimse Hürmüz Boğazı'ndan hiçbir yere Amerika'dan izin almadan geçemeyecek

Pentegon'daki basın toplantısında açıklamalarda bulunan ABD Savunma Bakanı Hegseth, "Kimse Hürmüz Boğazı'ndan hiçbir yere Amerika'dan izin almadan geçemeyecek" ifadelerini kullandı. Hegseth, ayrıca 'İran'ın iyi bir anlaşma yapma şansına sahip olduğunu' söyledi.
Pete Hegseth, basın brifinginde "Ablukamız büyüyor ve küresel boyuta ulaşıyor" ifadelerini kullanırken ekledi:

Kimse Hürmüz Boğazı'ndan hiçbir yere Amerika'dan izin almadan geçemeyecek. Kontrol bizim elimizde, hiçbir şey girmeyecek hiçbir şey de çıkmayacak.

ABD Savunma Bakanı, "Daha fazla mayın döşeme girişimi olursa, bu ateşkes ihlali görülecektir" dedi.

'İran iyi bir anlaşma şansına sahip’

Hegseth ayrıca İran'ın Amerika Birleşik Devletleri ile "iyi bir anlaşma" yapma şansına sahip olduğunu söyledi ve ABD Donanması'nın şu ana kadar Hürmüz Boğazı'ndan 34 gemiyi geri çevirdiğini sözlerine ekledi.
