Mısırlı parti lideri: Neokolonyalizm, gelişmekte olan ülkelerin ekonomilerini çökertmeyi hedefliyor
IMF'nin en büyük borçlu ülkeleri hangileri?
Mısır'daki Ulusal Uzlaşı Partisi Başkanı Muhammed Mahmud Rifaat, büyük güçlerin gelişmekte olan ülkelerin kaynaklarını ele geçirerek onları borç batağına sürüklediğini, egemen varlıkların dondurulmasının ise ulusal ekonomilerin çöküşüne giden yolu açtığını belirtti.
Mısır’daki Nasırcı Ulusal Uzlaşı Partisi Genel Başkanı Muhammed Mahmud Rifaat, büyük güçlerin izlediği neokolonyal politikalara ilişkin Sputnik’e değerlendirmelerde bulundu. Rifaat, gelişmekte olan ülkelerin ulusal kaynaklarının hedef alındığını ve bunun, bu ülkeleri borçlanmaya zorlayarak ekonomik bağımsızlıklarını zayıflatmayı amaçladığını söyledi.
Büyük güçler, gelişmekte olan ülkelerin kaynaklarını ele geçirerek onları başta Dünya Bankası ve Uluslararası Para Fonu (IMF) olmak üzere uluslararası finans kuruluşlarından borç almaya mecbur bırakmak istiyor. Amaç, bu kurumlar aracılığıyla dayatılan ve bu ülkeleri zayıflığa ve çöküşe götüren ekonomik politikaları kabul ettirmek.
Rifaat, siyasi ve ekonomik açıdan kendileriyle kıyaslanabilir düzeydeki ülkelere yönelik planların da benzer olduğuna dikkat çekti.
Bu ülkelere yönelik strateji, kalkınma, inşa ve ilerleme süreçlerini frenlemeye, onları borçlu devletlere dönüştürmeye, ekonomilerini baltalamaya ve hükümetleri üzerinde kontrol kurmayı esas alıyor.
Rifaat, devletlerin uluslararası yapılardan borç almaya yönelmesinin ağır sonuçlar doğurduğunu vurguladı.
Bu borçlanma, ülkeleri bu kurumların gündemine tabi olmaya zorlar. Böylece söz konusu kurumlar, bu ülkelerin ekonomileri üzerinde denetim imkanı elde eder ve bu da iç durumu daha da ağırlaştırır.
Rifaat, egemen varlıkların dondurulmasının etkilerine de değinerek, şunları kaydetti:
Egemen varlıkların dondurulması, kalkınmanın kilit bir kaynağının kaybı ve devletin kendi kaynaklarını ekonomisini inşa etmek için kullanma imkanının elinden alınması anlamına gelir. Bu, devleti çökertme ve temel devlet mekanizmaları üzerinde kontrol kurma girişimidir; sonuçta ulusal ekonominin çöküşüne yol açar.
Bazı ülkelere yönelik varlık dondurma kararlarının daha geniş jeopolitik sonuçlar doğurduğunu belirten Rifaat, şöyle devam etti:
Bu durum, söz konusu varlıkların geri alınması için alternatif yollar arama zorunluluğunu doğuruyor. Bu süreç de küresel gerginliği artırarak askeri çatışmalara kadar varabilecek sonuçlar üretebilir.
Rifaat, kolonyal güçlerin temel amacının “kaynaklara el koymak ve ülkeleri bu kaynakları kalkınma ve vatandaşların refahı için kullanma imkanından mahrum bırakmak” ifade etti.
Kaynakları kontrol eden, devletleri de kendi iradesine göre yönlendirebilir; çünkü fiilen halkların serveti üzerinde tasarruf hakkına sahip olur. Bu politika devletlere ve halklara karşı bir saldırı eylemidir. Kakların geri alınması için aktif adımlar atılması gerekiyor.
Rifaat ayrıca, Birleşmiş Milletler’in mevcut yapısına da eleştiri yönelterek, sözlerini şu ifadelerle noktaladı:
BM bugünkü haliyle işlevsel bir sistem değil. İkinci Dünya Savaşı sonrası uluslararası ilişkileri düzenlemek için kuruldu, ancak zaman içinde bu mekanizmanın, Genel Kurul hariç, dünyayı tam anlamıyla temsil etmekten uzak olduğu ortaya çıktı.