Mısırlı parti lideri: Neokolonyalizm, gelişmekte olan ülkelerin ekonomilerini çökertmeyi hedefliyor

Mısırlı parti lideri: Neokolonyalizm, gelişmekte olan ülkelerin ekonomilerini çökertmeyi hedefliyor

Sputnik Türkiye

Mısır'daki Ulusal Uzlaşı Partisi Başkanı Muhammed Mahmud Rifaat, büyük güçlerin gelişmekte olan ülkelerin kaynaklarını ele geçirerek onları borç batağına... 24.04.2026, Sputnik Türkiye

2026-04-24T22:02+0300

2026-04-24T22:02+0300

2026-04-24T22:02+0300

Mısır’daki Nasırcı Ulusal Uzlaşı Partisi Genel Başkanı Muhammed Mahmud Rifaat, büyük güçlerin izlediği neokolonyal politikalara ilişkin Sputnik’e değerlendirmelerde bulundu. Rifaat, gelişmekte olan ülkelerin ulusal kaynaklarının hedef alındığını ve bunun, bu ülkeleri borçlanmaya zorlayarak ekonomik bağımsızlıklarını zayıflatmayı amaçladığını söyledi.Rifaat, siyasi ve ekonomik açıdan kendileriyle kıyaslanabilir düzeydeki ülkelere yönelik planların da benzer olduğuna dikkat çekti.Rifaat, devletlerin uluslararası yapılardan borç almaya yönelmesinin ağır sonuçlar doğurduğunu vurguladı.Rifaat, egemen varlıkların dondurulmasının etkilerine de değinerek, şunları kaydetti:Bazı ülkelere yönelik varlık dondurma kararlarının daha geniş jeopolitik sonuçlar doğurduğunu belirten Rifaat, şöyle devam etti:Rifaat, kolonyal güçlerin temel amacının “kaynaklara el koymak ve ülkeleri bu kaynakları kalkınma ve vatandaşların refahı için kullanma imkanından mahrum bırakmak” ifade etti.Rifaat ayrıca, Birleşmiş Milletler’in mevcut yapısına da eleştiri yönelterek, sözlerini şu ifadelerle noktaladı:

mısır

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

mısır, uluslararası para fonu (imf), dünya bankası, borçlanma, kaynak, ekonomi, kalkınma, gelişmekte olan ülkeler, bm genel kurulu, birleşmiş milletler (bm)