Meteoroloji'den 16 için sarı kodlu uyarı: Sağanak, kar yağışı ve fırtına etkili olacak
Bugünkü hava durumu tahminlerine göre Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'da kuvvetli yağış ve yükseklerde kar etkili olacak. Rüzgar yer yer fırtına şeklinde... 24.04.2026, Sputnik Türkiye
07:57 24.04.2026
Bugünkü hava durumu tahminlerine göre Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'da kuvvetli yağış ve yükseklerde kar etkili olacak. Rüzgar yer yer fırtına şeklinde esecek. Ağrı, Artvin, Bingöl, Bitlis, Erzincan, Erzurum, Gümüşhane, Hakkari, Kars, Muş, Rize, Trabzon, Van, Bayburt, Ardahan ve Iğdır için sarı kodlu uyarı verildi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 24 Nisan hava durumu tahminlerine göre Akdeniz (Hatay hariç), İç Anadolu’nun güney ve doğusu, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu ile , Denizli, Afyonkarahisar, Ordu, Tokat, Siirt ve Adıyaman çevrelerinin aralıklı yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusunun yükseklerinin karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Hava sıcaklığının kuzeybatı kesimlerde 4 ila 7 derece artacağı, İç Anadolu'nun güney ve doğusu ile Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde 4 ila 8 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.
Ağrı, Artvin, Bingöl, Bitlis, Erzincan, Erzurum, Gümüşhane, Hakkari, Kars, Muş, Rize, Trabzon, Van, Bayburt, Ardahan, Iğdır için sarı kodlu uyarı verildi.

Meteorolojik uyarılar

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu’nun kuzeyi ile Antalya, Bingöl ve Muş çevrelerinde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın, Doğu Anadolu’da güney yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (50-70 km/saat) şeklinde esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI: Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ ve kar erimesi tehlikesi bulunmaktadır.

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.Sabah saatlerinde bölgenin güney ve doğusunda yer yer sis ve pus bekleniyor.
ÇANAKKALE – 6°C, 19°C – Parçalı ve az bulutlu
EDİRNE – 6°C, 21°C – Parçalı ve az bulutlu
İSTANBUL – 9°C, 16°C – Parçalı ve az bulutlu
SAKARYA – 4°C, 20°C – Parçalı ve az bulutlu

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, Denizli ve Afyonkarahisar çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
A.KARAHİSAR – °C, 15°C – Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde sağanak yağışlı
DENİZLİ – °C, 20°C – Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde sağanak yağışlı
İZMİR – °C, 23°C – Parçalı bulutlu
MANİSA – °C, 21°C – Parçalı bulutlu

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin (Hatay dışında) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Antalya çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
ADANA – °C, 23°C – Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ANTALYA – °C, 21°C – Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bu sabah saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
BURDUR – °C, 18°C – Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
HATAY – °C, 22°C – Parçalı ve çok bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, güney ve doğu kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA – °C, 14°C – Parçalı ve çok bulutlu
ÇANKIRI – °C, 18°C – Parçalı ve çok bulutlu
ESKİŞEHİR – °C, 16°C – Parçalı ve çok bulutlu
KONYA – °C, 13°C – Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU – °C, 15°C – Parçalı ve çok bulutlu
DÜZCE – °C, 19°C – Parçalı ve çok bulutlu
KASTAMONU – °C, 12°C – Parçalı ve çok bulutlu
ZONGULDAK – °C, 15°C – Parçalı ve çok bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz ile Ordu ve Tokat çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerin yükseklerinin karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ ve kar erime tehlikesi bulunmaktadır.
AMASYA – °C, 18°C – Parçalı ve çok bulutlu
RİZE – °C, 13°C – Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı
SAMSUN – °C, 17°C – Parçalı ve çok bulutlu
TRABZON – °C, 12°C – Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, kuzeydoğu kesimlerinin yükseklerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kuzey kesimleri ile Bingöl ve Muş çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın, güney yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (50-70 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Bölgenin doğusunun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ ve kar erime tehlikesi bulunmaktadır.
ERZURUM – °C, 11°C – Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, yükseklerinin karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle ve akşam saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
KARS – °C, 13°C – Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, yükseklerinin karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle ve akşam saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
MALATYA – °C, 19°C – Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
VAN – °C, 15°C – Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, Adıyaman ve Siirt çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR – °C, 22°C – Parçalı ve çok bulutlu
GAZİANTEP – °C, 21°C – Parçalı ve çok bulutlu
SİİRT – °C, 22°C – Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak yağışlı
ŞANLIURFA – °C, 23°C – Parçalı ve çok bulutlu
