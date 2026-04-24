Meteoroloji'den 16 için sarı kodlu uyarı: Sağanak, kar yağışı ve fırtına etkili olacak

Sputnik Türkiye

Bugünkü hava durumu tahminlerine göre Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'da kuvvetli yağış ve yükseklerde kar etkili olacak. Rüzgar yer yer fırtına şeklinde... 24.04.2026, Sputnik Türkiye

2026-04-24T07:57+0300

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 24 Nisan hava durumu tahminlerine göre Akdeniz (Hatay hariç), İç Anadolu’nun güney ve doğusu, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu ile , Denizli, Afyonkarahisar, Ordu, Tokat, Siirt ve Adıyaman çevrelerinin aralıklı yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusunun yükseklerinin karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.Hava sıcaklığının kuzeybatı kesimlerde 4 ila 7 derece artacağı, İç Anadolu'nun güney ve doğusu ile Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde 4 ila 8 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.Ağrı, Artvin, Bingöl, Bitlis, Erzincan, Erzurum, Gümüşhane, Hakkari, Kars, Muş, Rize, Trabzon, Van, Bayburt, Ardahan, Iğdır için sarı kodlu uyarı verildi.Meteorolojik uyarılarKUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu’nun kuzeyi ile Antalya, Bingöl ve Muş çevrelerinde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın, Doğu Anadolu’da güney yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (50-70 km/saat) şeklinde esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI: Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ ve kar erimesi tehlikesi bulunmaktadır.MARMARAParçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.Sabah saatlerinde bölgenin güney ve doğusunda yer yer sis ve pus bekleniyor.ÇANAKKALE – 6°C, 19°C – Parçalı ve az bulutluEDİRNE – 6°C, 21°C – Parçalı ve az bulutluİSTANBUL – 9°C, 16°C – Parçalı ve az bulutluSAKARYA – 4°C, 20°C – Parçalı ve az bulutluEGEParçalı ve çok bulutlu, Denizli ve Afyonkarahisar çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.A.KARAHİSAR – °C, 15°C – Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde sağanak yağışlıDENİZLİ – °C, 20°C – Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde sağanak yağışlıİZMİR – °C, 23°C – Parçalı bulutluMANİSA – °C, 21°C – Parçalı bulutluAKDENİZParçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin (Hatay dışında) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Antalya çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.ADANA – °C, 23°C – Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıANTALYA – °C, 21°C – Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bu sabah saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.BURDUR – °C, 18°C – Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıHATAY – °C, 22°C – Parçalı ve çok bulutluİÇ ANADOLUParçalı ve çok bulutlu, güney ve doğu kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.ANKARA – °C, 14°C – Parçalı ve çok bulutluÇANKIRI – °C, 18°C – Parçalı ve çok bulutluESKİŞEHİR – °C, 16°C – Parçalı ve çok bulutluKONYA – °C, 13°C – Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıBATI KARADENİZParçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.BOLU – °C, 15°C – Parçalı ve çok bulutluDÜZCE – °C, 19°C – Parçalı ve çok bulutluKASTAMONU – °C, 12°C – Parçalı ve çok bulutluZONGULDAK – °C, 15°C – Parçalı ve çok bulutluORTA ve DOĞU KARADENİZParçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz ile Ordu ve Tokat çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerin yükseklerinin karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ ve kar erime tehlikesi bulunmaktadır.AMASYA – °C, 18°C – Parçalı ve çok bulutluRİZE – °C, 13°C – Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlıSAMSUN – °C, 17°C – Parçalı ve çok bulutluTRABZON – °C, 12°C – Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlıDOĞU ANADOLUParçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, kuzeydoğu kesimlerinin yükseklerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kuzey kesimleri ile Bingöl ve Muş çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın, güney yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (50-70 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Bölgenin doğusunun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ ve kar erime tehlikesi bulunmaktadır.ERZURUM – °C, 11°C – Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, yükseklerinin karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle ve akşam saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.KARS – °C, 13°C – Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, yükseklerinin karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle ve akşam saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.MALATYA – °C, 19°C – Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlıVAN – °C, 15°C – Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlıGÜNEYDOĞU ANADOLUParçalı ve çok bulutlu, Adıyaman ve Siirt çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.DİYARBAKIR – °C, 22°C – Parçalı ve çok bulutluGAZİANTEP – °C, 21°C – Parçalı ve çok bulutluSİİRT – °C, 22°C – Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak yağışlıŞANLIURFA – °C, 23°C – Parçalı ve çok bulutlu

