Merakla bekleniyordu: İstanbul'da TOKİ kuraları ne zaman saat kaçta çekilecek? Kura çekimleri nereden izlenebilecek?

Merakla bekleniyordu: İstanbul'da TOKİ kuraları ne zaman saat kaçta çekilecek? Kura çekimleri nereden izlenebilecek?

Sputnik Türkiye

TOKİ'nin 500 bin sosyal konut inşa edeceği Yüzyılın Konut Projesi'nde İstanbul'da kura çekimleri yarın (25 Nisan) başlayacak. Kura çekimleri 3 gün sürecek... 24.04.2026, Sputnik Türkiye

2026-04-24T12:35+0300

2026-04-24T12:35+0300

2026-04-24T12:35+0300

türki̇ye

i̇stanbul

toki̇

yüzyılın konut projesi

kura

kura çekimi

Türkiye'de 81 ilde 500 bin sosyal konutun inşa edileceği Yüzyılın Konut Projesi'nde İstanbul için kura çekimleri yarın (25 Nisan) Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla başlayacak. Kura çekimleri üç gün sürecek. Kura sonuçları ise TOKİ'nin sitesinde açıklanacak. Projeye kaç kişi başvurdu?500 bin sosyal konut için başvurular 10 Kasım 2025'te başlamıştı. Projeye 8 milyon 840 bin kişi başvurduğu, 5 milyon 242 bin kişinin başvurusu kabul edildi. Projeye en çok başvuru 1 milyon 235 bin 169 ile İstanbul'dan geldi. İstanbul'da kura ne zaman çekilecek?29 Aralık 2025 - 10 Nisan 2026 tarihleri arasında 80 ilin kura çekimleri tamamlandı. Bugüne kadar 406 bin 499 hak sahibi belirlendi. Kura takvimi İstanbul ile tamamlanacak. Kura çekimleri 25 Nisan'da Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nde saat 14.00'te başlayacak. İstanbul'da 100 bin yeni yuvanın ev sahiplerinin belirleneceği kura çekimleri 3 gün sürecek.Yüzyılın Konut Projesi'nin ödeme koşulları nasıl olacak?Proje kapsamında İstanbul'da başvuru ve ödeme koşulları Anadolu illerinden farklı tutulmuştu. Hane halkı aylık net geliri İstanbul için en fazla 145 bin TL, diğer iller için 127 bin TL olarak belirlenmişti. İstanbul'da 2 ayrı büyüklükte 2+1'ler ve 1+1 konutlar inşa edilecek. Bu konutlar yüzde 10 peşin, 240 ay vade ve 7 bin 313 TL'den başlayan taksitlerle dar gelirli vatandaşlara sunulacak.Kura sonuçları ne zaman açıklanacak?Çekilişlerin tamamlanmasının ardından sonuçların aynı gün içinde açıklanması bekleniyor. Vatandaşlar asil ve yedek listelere TOKİ'nin resmi internet sitesi, e-Devlet Kapısıüzerinden T.C. kimlik numaralarıyla ulaşabilecek.TOKİ kura çekimi nasıl takip edilecek?Kura süreci, TOKİ'nin resmi YouTube kanalı üzerinden canlı yayınlanacak. Böylece vatandaşlar çekilişleri anlık olarak takip edebilecek.TOKİ konutlarının fiyatları ne kadar?Projede yer alan konutlar için satış ve ödeme detayları da belli oldu:1+1 KONUT (55 M²)Satış fiyatı: 1.950.000 TL%10 peşinat: 195.000 TLVade: 240 ayAylık taksit: 7.313 TL2+1 KONUT (65 M²)Satış fiyatı: 2.450.000 TL%10 peşinat: 245.000 TLAylık taksit: 9.188 TL2+1 KONUT (80 M²)Satış fiyatı: 2.950.000 TL%10 peşinat: 295.000 TLAylık taksit: 11.063 TLTaksitler ne zaman başlayacak?Konut sahibi olmaya hak kazanan vatandaşlar için taksit ödemeleri, sözleşmenin imzalandığı ayı takip eden dönemde başlayacak.

türki̇ye

i̇stanbul

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya" 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

i̇stanbul, toki̇, yüzyılın konut projesi, kura, kura çekimi