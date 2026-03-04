https://anlatilaninotesi.com.tr/20260304/toki-5-bin-tl-basvuru-parasi-iadesi-nasil-ve-nereden-alinir-1103984487.html

TOKİ 5 bin TL başvuru parası iadesi nasıl ve nereden alınır?

TOKİ 5 bin TL başvuru parası iadesi nasıl ve nereden alınır?

Kura çekilişleri sonucunda konut sahibi olamayan başvuru sahipleri için yatırılan başvuru ücretlerinin iadesi süreci netlik kazandı. TOKİ ücreti nasıl iade... 04.03.2026, Sputnik Türkiye

TOKİ başvuru ücret iadesi süreci, 2026 yılında konut projelerine katılan binlerce kişi tarafından yakından takip ediliyor. TOKİ başvuru ücret iadesi kapsamında yatırılan 5 bin TL'nin geri ödenmesi, kura sonucu hak sahibi olamayan adaylar için belirlenen takvim doğrultusunda yapılıyor.TOKİ başvuru ücret iadesi ne zaman yapılır?Kura sonucunda hak sahibi olamayan başvuru sahipleri, yatırdıkları başvuru ücretini kura çekiliş tarihinden itibaren beş iş günü sonra, başvurunun yapıldığı bankanın şubeleri ya da ATM'leri üzerinden iade alabilecek.İade sürecinde neye dikkat etmek gerekiyor?TOKİ başvuru ücreti iade sürecinde dikkat edilmesi gereken bazı önemli noktalar bulunmaktadır:

