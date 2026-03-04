https://anlatilaninotesi.com.tr/20260304/toki-5-bin-tl-basvuru-parasi-iadesi-nasil-ve-nereden-alinir-1103984487.html
TOKİ 5 bin TL başvuru parası iadesi nasıl ve nereden alınır?
Sputnik Türkiye
2026-03-04T10:18+0300
2026-03-04T10:18+0300
2026-03-04T10:18+0300
ekonomi̇
toki̇
halkbank
toplu konut i̇daresi başkanlığı
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/03/04/1103984330_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_deca8d60cc327203dc0226064da0f50b.jpg
TOKİ başvuru ücret iadesi süreci, 2026 yılında konut projelerine katılan binlerce kişi tarafından yakından takip ediliyor. TOKİ başvuru ücret iadesi kapsamında yatırılan 5 bin TL'nin geri ödenmesi, kura sonucu hak sahibi olamayan adaylar için belirlenen takvim doğrultusunda yapılıyor.TOKİ başvuru ücret iadesi ne zaman yapılır?Kura sonucunda hak sahibi olamayan başvuru sahipleri, yatırdıkları başvuru ücretini kura çekiliş tarihinden itibaren beş iş günü sonra, başvurunun yapıldığı bankanın şubeleri ya da ATM'leri üzerinden iade alabilecek.İade sürecinde neye dikkat etmek gerekiyor?TOKİ başvuru ücreti iade sürecinde dikkat edilmesi gereken bazı önemli noktalar bulunmaktadır:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260226/ankara-icin-toki-sosyal-konut-kura-cekimi-tarihi-belli-oldu-1103836583.html
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/03/04/1103984330_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_5da614f7d4b5e693ca5c40c37ef1052b.jpg
TOKİ 5 bin TL başvuru parası iadesi nasıl ve nereden alınır?
TOKİ başvuru ücret iadesi süreci, 2026 yılında konut projelerine katılan binlerce kişi tarafından yakından takip ediliyor. TOKİ başvuru ücret iadesi kapsamında yatırılan 5 bin TL'nin geri ödenmesi, kura sonucu hak sahibi olamayan adaylar için belirlenen takvim doğrultusunda yapılıyor.
TOKİ başvuru ücret iadesi ne zaman yapılır?
Kura sonucunda hak sahibi olamayan başvuru sahipleri, yatırdıkları başvuru ücretini kura çekiliş tarihinden itibaren beş iş günü sonra, başvurunun yapıldığı bankanın şubeleri ya da ATM'leri üzerinden iade alabilecek.
Banka şubeleri: Başvurunun yapıldığı bankanın herhangi bir şubesine gidilerek başvuru bedelinin iadesi talep edilebilir.
Mobil ve internet bankacılığı: Pek çok banka, mobil uygulama ve internet şubesi üzerinden iade işleminin yapılmasına imkân tanımaktadır.
ATM'ler: Bazı bankalarda, kartsız işlemler menüsü kullanılarak başvuru bedeli iadesi gerçekleştirilebilmektedir.
Online iade ekranları: Özellikle Halkbank gibi bazı bankalar, TOKİ başvuru ücretleri için oluşturulan özel online iade sayfalarıyla süreci daha pratik hale getirmektedir.
İade sürecinde neye dikkat etmek gerekiyor?
TOKİ başvuru ücreti iade sürecinde dikkat edilmesi gereken bazı önemli noktalar bulunmaktadır:
İade edilecek ücretin yatırılacağı IBAN numarasının, başvuru sahibine ait olması zorunludur . Farklı bir kişiye ait IBAN numarasına iade yapılamamaktadır.
Başvuru ücreti olan 5.000 TL (veya ilgili projenin belirlediği miktar), herhangi bir kesinti yapılmaksızın tamamen geri iade edilir.
İade sürecine ilişkin en güncel ve doğru bilgilere, başvuru yapılan bankanın resmi kanallarından veya TOKİ'nin web sitesinden ulaşılması tavsiye edilir.