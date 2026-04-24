Lüks devlerinden peş peşe açıklama: Savaş nedeniyle ekonomide ‘felaket’ senaryosu masada

Savaşın küresel ekonomi üzerindeki etkilerine yönelik uyarılar artarken, Avrupa’nın önde gelen şirketlerinden dikkat çeken açıklamalar geldi. Ayrıntılar haberde...

2026-04-24T13:44+0300

Lüks devi LVMH’nin CEO’su Bernard Arnault, krizin gidişatına bağlı olarak dünya ekonomisinin bu yıl ‘felaket’ senaryosuyla karşı karşıya kalabileceğini söyledi.Paris’teki yıllık genel kurulda konuşan Arnault, ABD ile İran arasındaki gerilim ve olası barış sürecine dair belirsizlik nedeniyle kısa vadeli ekonomik tahmin yapmanın mümkün olmadığını belirtti. Arnault, krizin hızlı çözülmesi halinde ekonomik faaliyetlerin normale dönebileceğini, aksi durumda ise ciddi bir küresel daralma riski bulunduğunu ifade etti.Bir açıklama da L’Oreal’denÖte yandan, L'Oreal cephesinden de somut etki verileri geldi. Şirketin CEO’su, Orta Doğu’daki çatışmaların 2026’nın ilk çeyrek cirosu üzerinde yaklaşık 100 milyon euro düzeyinde olumsuz etki yarattığını açıkladı.Uzmanlara göre, Orta Doğu’daki gelişmeler yalnızca enerji fiyatları üzerinden değil, turizm, perakende ve lüks tüketim gibi sektörler üzerinden de küresel ekonomiye doğrudan yansımaya devam ediyor.

