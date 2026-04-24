Lübnan'da İsrail'in saldırısı sonrası yaralanan Endonezyalı barış gücü askeri öldü
Sputnik Türkiye
İsrail ile Lübnan arasındaki ateşkese rağmen İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyinde işgal ettiği bölgelerde evleri yıkmaya devam ediyor. Birleşmiş Milletler, geçen...
2026-04-24T13:51+0300
İsrail, ateşkese rağmen Lübnan'ın güneyinde evleri yıkmaya devam ediyor. Ateşkes öncesi saldırılarda aralarında Fransız askeri de dahil olmak üzere 5 BM Barış Gücü (UNIFIL) askeri hayatını kaybetmişti.
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, 18 Nisan'da Lübnan'ın güneyinde Birleşmiş Milletler Lübnan Geçici Barış Gücü'ne (UNIFIL) yönelik saldırıda yaralanan Fransız askerlerden birinin daha hayatını kaybettiğini açıklamıştı.
Barış Gücü, geçen ay Lübnan’da yaralanan Endonezyalı bir barış gücü askerinin hayatını kaybettiğini açıkladı; böylece savaşta ölen barış gücü personeli sayısı altıya yükseldi.