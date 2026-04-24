https://anlatilaninotesi.com.tr/20260424/lavrov-ve-pakistanli-mevkidasi-ishak-dar-basra-korfezindeki-durumu-gorustu-1105266379.html

Lavrov ve Pakistanlı mevkidaşı İshak Dar, Basra Körfezi’ndeki durumu görüştü

Sputnik Türkiye

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve Pakistan Dışişleri Bakanı Muhammed İshak Dar, bir telefon görüşmesi gerçekleştirerek Basra Körfezi'ndeki durumu ve...

2026-04-24T18:53+0300

dünya

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/0c/06/1078145084_0:145:3125:1903_1920x0_80_0_0_75da81d9b9532a351c826304af84a89f.jpg

Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Pakistanlı mevkidaşı Muhammed İshak Dar ile yaptığı telefon görüşmesinde Basra Körfezi'ndeki durumu ele aldı. Lavrov, İslamabad'ın İran ile ABD arasında kalıcı bir anlaşmaya varılması yönündeki arabuluculuk rolünü takdir ettiklerini ve Moskova'nın bu çabalara destek vermeye hazır olduğunu ifade etti.Açıklamada, "Görüşme sırasında taraflar, Rusya-Pakistan iş birliğinin güncel yönlerini ele alarak, Basra Körfezi'ndeki duruma ilişkin görüş alışverişinde bulundu" denildi.Açıklamada ayrıca, Lavrov'un, Pakistan'ın İran ve ABD arasındaki arabuluculuk çabalarına Moskova'nın destek vermeye hazır olduğunu teyit ettiği belirtildi.

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

