Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260424/lavrov-ve-pakistanli-mevkidasi-ishak-dar-basra-korfezindeki-durumu-gorustu-1105266379.html
Lavrov ve Pakistanlı mevkidaşı İshak Dar, Basra Körfezi’ndeki durumu görüştü
Lavrov ve Pakistanlı mevkidaşı İshak Dar, Basra Körfezi’ndeki durumu görüştü
Sputnik Türkiye
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve Pakistan Dışişleri Bakanı Muhammed İshak Dar, bir telefon görüşmesi gerçekleştirerek Basra Körfezi'ndeki durumu ve... 24.04.2026, Sputnik Türkiye
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/0c/06/1078145084_0:145:3125:1903_1920x0_80_0_0_75da81d9b9532a351c826304af84a89f.jpg
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
SON HABERLER
tr_TR
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/0c/06/1078145084_198:0:2927:2047_1920x0_80_0_0_3706628a76f2f9f76bd721d392084942.jpg
1920
1920
true
18:53 24.04.2026
© Sputnik / Сергей КарпухинRusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov telefon
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov telefon - Sputnik Türkiye, 1920, 24.04.2026
© Sputnik / Сергей Карпухин
Abone ol
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve Pakistan Dışişleri Bakanı Muhammed İshak Dar, bir telefon görüşmesi gerçekleştirerek Basra Körfezi'ndeki durumu ve ikili ilişkileri ele aldı.
Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Pakistanlı mevkidaşı Muhammed İshak Dar ile yaptığı telefon görüşmesinde Basra Körfezi'ndeki durumu ele aldı. Lavrov, İslamabad'ın İran ile ABD arasında kalıcı bir anlaşmaya varılması yönündeki arabuluculuk rolünü takdir ettiklerini ve Moskova'nın bu çabalara destek vermeye hazır olduğunu ifade etti.
Açıklamada, "Görüşme sırasında taraflar, Rusya-Pakistan iş birliğinin güncel yönlerini ele alarak, Basra Körfezi'ndeki duruma ilişkin görüş alışverişinde bulundu" denildi.
Açıklamada ayrıca, Lavrov'un, Pakistan'ın İran ve ABD arasındaki arabuluculuk çabalarına Moskova'nın destek vermeye hazır olduğunu teyit ettiği belirtildi.
Pakistan'da olası görüşmeler için yoğun güvenlik önlemleri alındı - Sputnik Türkiye, 1920, 24.04.2026
DÜNYA
14:51
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала