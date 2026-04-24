Lavrov ve Pakistanlı mevkidaşı İshak Dar, Basra Körfezi’ndeki durumu görüştü
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve Pakistan Dışişleri Bakanı Muhammed İshak Dar, bir telefon görüşmesi gerçekleştirerek Basra Körfezi'ndeki durumu ve... 24.04.2026, Sputnik Türkiye
2026-04-24T18:53+0300
rusya dışişleri bakanlığı, sergey lavrov, muhammed i̇shak dar, rusya, pakistan, i̇ran, basra körfezi, abd
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve Pakistan Dışişleri Bakanı Muhammed İshak Dar, bir telefon görüşmesi gerçekleştirerek Basra Körfezi'ndeki durumu ve ikili ilişkileri ele aldı.
Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Pakistanlı mevkidaşı Muhammed İshak Dar ile yaptığı telefon görüşmesinde Basra Körfezi'ndeki durumu ele aldı. Lavrov, İslamabad'ın İran ile ABD arasında kalıcı bir anlaşmaya varılması yönündeki arabuluculuk rolünü takdir ettiklerini ve Moskova'nın bu çabalara destek vermeye hazır olduğunu ifade etti.
Açıklamada, "Görüşme sırasında taraflar, Rusya-Pakistan iş birliğinin güncel yönlerini ele alarak, Basra Körfezi'ndeki duruma ilişkin görüş alışverişinde bulundu" denildi.
Açıklamada ayrıca, Lavrov'un, Pakistan'ın İran ve ABD arasındaki arabuluculuk çabalarına Moskova'nın destek vermeye hazır olduğunu teyit ettiği belirtildi.
Sergey Viktoroviç Lavrov, İran ve ABD arasında kalıcı anlaşmaların sağlanması yönündeki çabalarda İslamabad’ın oynadığı arabuluculuk rolünü son derece olumlu değerlendirdi. Rusya'nın bu çabalara katkıda bulunmaya hazır olduğu teyit edildi.