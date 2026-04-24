https://anlatilaninotesi.com.tr/20260424/kuresel-aclik-10-ulkede-yogunlasti-bm-raporuna-gore-tablo-giderek-agirlasiyor-1105266061.html

Küresel açlık 10 ülkede yoğunlaştı: BM raporuna göre tablo giderek ağırlaşıyor

Sputnik Türkiye

BM destekli rapora göre küresel açlık krizi, büyük ölçüde sadece 10 ülkede yoğunlaşıyor. Çatışmalar ve iklim etkileri nedeniyle tablo ağırlaşırken, 2026 için...

dünya

sudan

nijerya

gazze

kıtlık

açlık

savaş

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/01/10/1102802381_0:256:908:767_1920x0_80_0_0_b06d9c75cecef5c7b1da2aa5cde2be14.jpg

Dünya genelinde gıda krizi yaşayan insanların üçte ikisinin, yalnızca 10 ülkede toplandığı bildirildi. BM destekli raporda, bu grubun önemli bir bölümünün Sudan, Nijerya ve Kongo’da yaşadığı aktarıldı.Raporda, çatışmaların akut gıda güvensizliğinin en büyük nedeni olmaya devam ettiği belirtildi. İklim koşulları ve ekonomik baskılarla birlikte krizin derinleştiği ifade edildi.Toplamda 47 ülke ve bölgede yaklaşık 266 milyon kişinin ciddi düzeyde gıda güvensizliği yaşadığı, bu sayının son yıllarda belirgin şekilde arttığı vurgulandı.Açlık belirli ülkelerde yoğunlaşıyorRapora göre Afganistan, Bangladeş, Kongo Demokratik Cumhuriyeti, Myanmar, Nijerya, Pakistan, Güney Sudan, Sudan, Suriye ve Yemen, krizin en yoğun yaşandığı ülkeler arasında yer aldı.Bazı ülkelerde sınırlı iyileşmeler görülse de, diğer bölgelerdeki kötüleşmenin bu gelişmeleri neredeyse tamamen dengelediği aktarıldı.Ayrıca ilk kez aynı yıl içinde hem Gazze’de hem de Sudan’ın bazı bölgelerinde kıtlık koşullarının doğrulandığı belirtildi.Çatışma ve iklim krizi tabloyu ağırlaştırıyorRaporda, savaşlar, iklim aşırılıkları ve yerinden edilmenin gıda krizini büyüttüğü ifade edildi. Özellikle Orta Doğu’daki gerilimin, zaten kırılgan olan bölgelerde durumu daha da zorlaştırdığı aktarıldı.Enerji fiyatlarındaki artışın gübre maliyetlerini yükselttiği, bunun da tarımsal üretimi doğrudan etkilediği belirtildi.Uzmanlar, krizin hafifletilmesi için küçük ölçekli çiftçilerin desteklenmesi, yerel üretimin artırılması ve daha dayanıklı tarım yöntemlerine geçilmesi gerektiğini vurguladı.Ayrıca yerel gübre üretimi ve toprak verimliliğinin artırılması gibi adımların, uzun vadede krizi hafifletebileceği ifade edildi.

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

