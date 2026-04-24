https://anlatilaninotesi.com.tr/20260424/israil-askerinin-parcaladigi-hz-isa-heykelinin-yerine-italyan-baris-gucu-askerleri-yenisini-dikti-1105264307.html
İsrail askerinin parçaladığı Hz. İsa heykelinin yerine İtalyan barış gücü askerleri yenisini dikti
İsrail askerinin parçaladığı Hz. İsa heykelinin yerine İtalyan barış gücü askerleri yenisini dikti
Sputnik Türkiye
İsrail askerlerinin balyozla parçaladığı Hz. İsa heykeli, İtalyan barış gücü tarafından yeniden yerine konuldu. Olayın ardından gelen görüntülerin bölgede umut... 24.04.2026, Sputnik Türkiye
2026-04-24T17:09+0300
2026-04-24T17:09+0300
2026-04-24T17:09+0300
dünya
giorgia meloni
i̇srail
güney lübnan
i̇sa
i̇talya
bm barış gücü
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/04/18/1105264142_0:90:960:630_1920x0_80_0_0_1ebd99ef00a280fce5e921a78d13d00d.jpg
Güney Lübnan’daki bir köyde İsrail askerlerinin tahrip ettiği İsa heykeli, İtalyan barış gücü tarafından yeniden yerine yerleştirildi. Olayın tüm dünyada tepki çekmesinin ardından eykeli parçalayan ve onu görüntüleyen 2 İsrail askeri 30 gün hapis cezasına çarptırılmış ve muharebe görevinden uzaklaştırılmıştı. Çan sesleri ve alkışlarla karşılandılarİtalyan barış gücünün eşliğinde Vatikan’ın Lübnan büyükelçisi Paolo Borgia’nın Debel köyüne gittiği, burada çan sesleri ve alkışlarla karşılandığı aktarıldı.Savaş nedeniyle dış dünyayla büyük ölçüde bağlantısı kesilen köyde yaklaşık bi 600 kişinin yaşamaya devam ettiği, bunun içinde 500 çocuğun bulunduğu belirtildi.Meloni de mesaj paylaştıİtalya Başbakanı Giorgia Meloni, yeni heykelin yerleştirilmesine ilişkin görüntüler için "umut, diyalog ve barış açısından güçlü bir mesaj" değerlendirmesinde bulundu.Köyde yaşayanların seyahat kısıtlamaları, gıda ve ilaç eksikliği gibi ciddi sorunlarla karşı karşıya olduğu ifade edildi.Bölgeden ayrılan bir köy sakininin, "Ne olacağını bilmeden korku içinde uyuyoruz" dediği aktarıldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260424/netanyahunun-saglik-gercegi-ortaya-cikti-kanser-teshisi-savas-nedeniyle-gizlendi-1105262976.html
i̇srail
güney lübnan
i̇talya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/04/18/1105264142_0:0:960:720_1920x0_80_0_0_96838185013887bfb31316b089d91c68.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
giorgia meloni, i̇srail, güney lübnan, i̇sa, i̇talya, bm barış gücü
giorgia meloni, i̇srail, güney lübnan, i̇sa, i̇talya, bm barış gücü
İsrail askerinin parçaladığı Hz. İsa heykelinin yerine İtalyan barış gücü askerleri yenisini dikti
İsrail askerlerinin balyozla parçaladığı Hz. İsa heykeli, İtalyan barış gücü tarafından yeniden yerine konuldu. Olayın ardından gelen görüntülerin bölgede umut ve barış mesajı verdiği aktarıldı.
Güney Lübnan’daki bir köyde İsrail askerlerinin tahrip ettiği İsa heykeli, İtalyan barış gücü tarafından yeniden yerine yerleştirildi.
Olayın tüm dünyada tepki çekmesinin ardından eykeli parçalayan ve onu görüntüleyen 2 İsrail askeri 30 gün hapis cezasına çarptırılmış ve muharebe görevinden uzaklaştırılmıştı.
Çan sesleri ve alkışlarla karşılandılar
İtalyan barış gücünün eşliğinde Vatikan’ın Lübnan büyükelçisi Paolo Borgia’nın Debel köyüne gittiği, burada çan sesleri ve alkışlarla karşılandığı aktarıldı.
Savaş nedeniyle dış dünyayla büyük ölçüde bağlantısı kesilen köyde yaklaşık bi 600 kişinin yaşamaya devam ettiği, bunun içinde 500 çocuğun bulunduğu belirtildi.
İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, yeni heykelin yerleştirilmesine ilişkin görüntüler için "umut, diyalog ve barış açısından güçlü bir mesaj" değerlendirmesinde bulundu.
Köyde yaşayanların seyahat kısıtlamaları, gıda ve ilaç eksikliği gibi ciddi sorunlarla karşı karşıya olduğu ifade edildi.
Bölgeden ayrılan bir köy sakininin, "Ne olacağını bilmeden korku içinde uyuyoruz" dediği aktarıldı.