İsrail askerinin parçaladığı Hz. İsa heykelinin yerine İtalyan barış gücü askerleri yenisini dikti
İsrail askerlerinin balyozla parçaladığı Hz. İsa heykeli, İtalyan barış gücü tarafından yeniden yerine konuldu. Olayın ardından gelen görüntülerin bölgede umut... 24.04.2026, Sputnik Türkiye
Güney Lübnan’daki bir köyde İsrail askerlerinin tahrip ettiği İsa heykeli, İtalyan barış gücü tarafından yeniden yerine yerleştirildi. Olayın tüm dünyada tepki çekmesinin ardından eykeli parçalayan ve onu görüntüleyen 2 İsrail askeri 30 gün hapis cezasına çarptırılmış ve muharebe görevinden uzaklaştırılmıştı. Çan sesleri ve alkışlarla karşılandılarİtalyan barış gücünün eşliğinde Vatikan’ın Lübnan büyükelçisi Paolo Borgia’nın Debel köyüne gittiği, burada çan sesleri ve alkışlarla karşılandığı aktarıldı.Savaş nedeniyle dış dünyayla büyük ölçüde bağlantısı kesilen köyde yaklaşık bi 600 kişinin yaşamaya devam ettiği, bunun içinde 500 çocuğun bulunduğu belirtildi.Meloni de mesaj paylaştıİtalya Başbakanı Giorgia Meloni, yeni heykelin yerleştirilmesine ilişkin görüntüler için "umut, diyalog ve barış açısından güçlü bir mesaj" değerlendirmesinde bulundu.Köyde yaşayanların seyahat kısıtlamaları, gıda ve ilaç eksikliği gibi ciddi sorunlarla karşı karşıya olduğu ifade edildi.Bölgeden ayrılan bir köy sakininin, "Ne olacağını bilmeden korku içinde uyuyoruz" dediği aktarıldı.
17:09 24.04.2026
İsrail askerlerinin balyozla parçaladığı Hz. İsa heykeli, İtalyan barış gücü tarafından yeniden yerine konuldu. Olayın ardından gelen görüntülerin bölgede umut ve barış mesajı verdiği aktarıldı.
Görüntüde, İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) askerinin Lübnan'da İsa heykelini baltayla parçaladığı görülüyor.
Olayın tüm dünyada tepki çekmesinin ardından eykeli parçalayan ve onu görüntüleyen 2 İsrail askeri 30 gün hapis cezasına çarptırılmış ve muharebe görevinden uzaklaştırılmıştı.

Çan sesleri ve alkışlarla karşılandılar

İtalyan barış gücünün eşliğinde Vatikan’ın Lübnan büyükelçisi Paolo Borgia’nın Debel köyüne gittiği, burada çan sesleri ve alkışlarla karşılandığı aktarıldı.
Savaş nedeniyle dış dünyayla büyük ölçüde bağlantısı kesilen köyde yaklaşık bi 600 kişinin yaşamaya devam ettiği, bunun içinde 500 çocuğun bulunduğu belirtildi.

Meloni de mesaj paylaştı

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, yeni heykelin yerleştirilmesine ilişkin görüntüler için "umut, diyalog ve barış açısından güçlü bir mesaj" değerlendirmesinde bulundu.
Köyde yaşayanların seyahat kısıtlamaları, gıda ve ilaç eksikliği gibi ciddi sorunlarla karşı karşıya olduğu ifade edildi.
Bölgeden ayrılan bir köy sakininin, "Ne olacağını bilmeden korku içinde uyuyoruz" dediği aktarıldı.
