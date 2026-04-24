Kupa maçının ardından Sergen Yalçın: Geldiğimden beri problem ve sorunlarla uğraşıyorum

"Daha önce de kazandık. İlk defa kazanmayacağız. Beşiktaş yıllardır kupa kazanıyor. Beşiktaş'ın kazanacağı kupalar kimse için bir stres oluşturmaz. Büyük camialar hem ligde hem kupada zaten bunu yapıyorlar. Her açıdan sıkıntılı bir sezon geçiriyoruz.

Geldiğimden beri problem ve sorunlarla uğraşmak zorunda kaldım. Son 5 sezondaki sıkıntıları çözmek kolay olmuyor. Her şeyle uğraşıyoruz.

Yavaş yavaş çözüm aşamasına geliyoruz artık. 2-3 transfer dönemi ve zaman lazım demiştim. Başarısız olduğunuzda bunları düzeltecek vaktiniz olmuyor.

Burada kazanılan bir Türkiye Kupası taraftarımızı bir nebze rahatlatır ve zaman kazandırır. Zor bir yaz dönemi bizi bekliyor. Kadro kurulumu ve bir değişim yaşanacak. Önümüzdeki sene hedefe oynamayı planlıyoruz ve çalışmalarımızı buna göre yapıyoruz. Camia ve taraftarımızdan biraz daha zaman, sabır istiyoruz. Beşiktaş taraftarı her zaman takımına destek veren taraftardır. Kötü günde o gücü hissetmek istiyoruz."