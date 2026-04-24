Kupa maçının ardından Sergen Yalçın: Geldiğimden beri problem ve sorunlarla uğraşıyorum
Kupa maçının ardından Sergen Yalçın: Geldiğimden beri problem ve sorunlarla uğraşıyorum
Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Corendon Alanyaspor'u 3-0 yenerek yarı finale yükselen Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın, tek hedeflerinin...
Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Yalçın, "Kupa bizim için en önemli hedef durumunda. Tek düşüncemiz kupayı kazanmak. Bugün de oyunun bazı bölümleri zor olsa da oyuncularım iyi reaksiyon gösterdi. Oyunu iyi oynadılar. Pozisyonlarımız var. Bu geceden memnunuz. Bundan sonrasına bakacağız. Kupada yolumuza devam edip taraftarımıza ve camiamıza kötü bir sezonda onlara kupa mutluluğu yaşatırız inşallah." diye konuştu."Zor bir yaz dönemi bizi bekliyor"Kupa hedefinin kendisinde bir baskı oluşturmadığını aktaran Yalçın, şu ifadeleri kullandı:Fenerbahçe ve Galatasaray'ın kupadan elenmesinin sürpriz olduğunu kaydeden tecrübeli teknik adam, "Elenmelerini beklemiyorduk. Futbol çok zor bir oyun. Sahada işi doğru yapıp mücadele edip savaşıp kazanmak gerekiyor. Sürprize çok açık bir oyun futbol. Kupadan elenmeleri biraz sürpriz duruyor." dedi.
beşiktaş, ziraat türkiye kupası, corendon alanyaspor, sergen yalçın
beşiktaş, ziraat türkiye kupası, corendon alanyaspor, sergen yalçın

Kupa maçının ardından Sergen Yalçın: Geldiğimden beri problem ve sorunlarla uğraşıyorum

© AA / Arife KarakumSergen Yalçın
Sergen Yalçın - Sputnik Türkiye, 1920, 24.04.2026
Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Corendon Alanyaspor'u 3-0 yenerek yarı finale yükselen Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın, tek hedeflerinin kupayı kazanmak olduğunu söyledi.
Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Yalçın, "Kupa bizim için en önemli hedef durumunda. Tek düşüncemiz kupayı kazanmak. Bugün de oyunun bazı bölümleri zor olsa da oyuncularım iyi reaksiyon gösterdi. Oyunu iyi oynadılar. Pozisyonlarımız var. Bu geceden memnunuz. Bundan sonrasına bakacağız. Kupada yolumuza devam edip taraftarımıza ve camiamıza kötü bir sezonda onlara kupa mutluluğu yaşatırız inşallah." diye konuştu.

"Zor bir yaz dönemi bizi bekliyor"

Kupa hedefinin kendisinde bir baskı oluşturmadığını aktaran Yalçın, şu ifadeleri kullandı:

"Daha önce de kazandık. İlk defa kazanmayacağız. Beşiktaş yıllardır kupa kazanıyor. Beşiktaş'ın kazanacağı kupalar kimse için bir stres oluşturmaz. Büyük camialar hem ligde hem kupada zaten bunu yapıyorlar. Her açıdan sıkıntılı bir sezon geçiriyoruz.

Geldiğimden beri problem ve sorunlarla uğraşmak zorunda kaldım. Son 5 sezondaki sıkıntıları çözmek kolay olmuyor. Her şeyle uğraşıyoruz.

Yavaş yavaş çözüm aşamasına geliyoruz artık. 2-3 transfer dönemi ve zaman lazım demiştim. Başarısız olduğunuzda bunları düzeltecek vaktiniz olmuyor.

Burada kazanılan bir Türkiye Kupası taraftarımızı bir nebze rahatlatır ve zaman kazandırır. Zor bir yaz dönemi bizi bekliyor. Kadro kurulumu ve bir değişim yaşanacak. Önümüzdeki sene hedefe oynamayı planlıyoruz ve çalışmalarımızı buna göre yapıyoruz. Camia ve taraftarımızdan biraz daha zaman, sabır istiyoruz. Beşiktaş taraftarı her zaman takımına destek veren taraftardır. Kötü günde o gücü hissetmek istiyoruz."

Fenerbahçe ve Galatasaray'ın kupadan elenmesinin sürpriz olduğunu kaydeden tecrübeli teknik adam, "Elenmelerini beklemiyorduk. Futbol çok zor bir oyun. Sahada işi doğru yapıp mücadele edip savaşıp kazanmak gerekiyor. Sürprize çok açık bir oyun futbol. Kupadan elenmeleri biraz sürpriz duruyor." dedi.
