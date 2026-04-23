Samsunspor Başkanı Yıldırım: Cumhurbaşkanımıza sesleniyorum artık bu futbola bir neşter vur
Sputnik Türkiye
Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım, Türkiye Kupası çeyrek finalinde Trabzonspor’a penaltılarla 3-1 kaybettikleri maçın ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'a futbol... 23.04.2026, Sputnik Türkiye
2026-04-23T23:50+0300
Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım, Türkiye Kupası çeyrek finalinde Trabzonspor’a penaltılarla 3-1 mağlup oldukları maçın ardından basın açıklaması yaptı.Başkan Yıldırım, ''Yani biz artık MHK'yi kesinlikle tanımıyoruz. Kendisine Ferhat hocama defalarca yazdım. Bir kere bana cevap vermedi geri dönüp. Kibarlık yapmadı ama işi olunca arıyorlar. Ben bunları bir kenara yazıyorum, açık ve net söylüyorum. Bugün bu Samsunspor camiasının bu mutlu gününü rezil etti. Bilerek bu hakemi buraya gönderdiler. Biz gerekli uyarıyı yaptık kulüp olarak. Hocanın takdirlerini gördünüz. Yere düşen her Trabzonlu için faul çaldı. Bize de tam tersi. Bütün her şeyi Trabzon tarafına kullandı. Açık ve net hakem faktörü vardı. Bugün benim oyuncularım aslanlar gibi mücadele etti. 10 kişi bıraktı bize hakem. Tebrik ederim'' dedi.Yıldırım, ''Çok üzgünüm, inanılmaz üzgünüm çünkü Samsunspor bütün sezon Türkiye'yi medarıiftihar edilecek bir şekilde Avrupa'da temsil etti. Biz bunun devamını yapmak istedik. Diğer takımların 5 senede aldığı ülke puanını biz 1 senede aldık. Tüm Türkiye'ye gösterdik. İnanılmaz istekliydik. Önümüzdeki sene bunun daha iyisini de yapacağımızı düşünüyorduk. Onun için bizim bir tane hedefimiz vardı. Kupadan Avrupa'ya gitmekti. Bugün Atilla Karaoğlan onu da yedi. Ona selam ediyorum. Bizi bugün Türkiye'de 85 milyonun huzurunda doğradı. Doğradı. Eyyamcı olduğunu televizyonlarda duyuyordum. Dinliyordum eski hakemlerden, inanmıyordum. Ama Rize maçında gördüm, şimdi burada gördüm, gözlerimle gördüm, canlı gördüm bugün. Ben buradan Cumhurbaşkanımıza sesleniyorum artık bu futbola da bir neşter vur Sayın Cumhurbaşkanım'' çağrısında bulundu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260423/trabzonspor-turkiye-kupasinda-yari-finale-cikti--1105246010.html
samsun, samsunspor, maç, mhk, merkez hakem kurulu (mhk), türkiye futbol federasyonu (tff)
