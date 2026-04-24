https://anlatilaninotesi.com.tr/20260424/kayip-kizin-bedeni-aracinda-bulunmustu-sarkici-d4vdin-telefonundaki-goruntuler-gundem-oldu-1105253463.html

Kayıp kızın bedeni aracında bulunmuştu: Şarkıcı D4vd'in telefonundaki görüntüler gündem oldu

ABD'li şarkıcı D4vd, 14 yaşındaki bir kızın ölümüyle ilgili davada yargılanırken savcılar, telefonunda çok sayıda çocuk istismarı görüntüsü bulunduğunu... 24.04.2026, Sputnik Türkiye

yaşam

d4vd

abd

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/04/18/1105252184_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_cf2555240567076ebcfc7a3638fd2a22.jpg

ABD’li şarkıcı D4vd hakkında devam eden cinayet davasında savcılık, sanatçının gözaltına alındığı sırada telefonunda ve iCloud hesabında “önemli miktarda” çocuk istismarı görüntüsü bulunduğunu açıkladı.Söz konusu bulguların, 14 yaşındaki Celeste Rivas Hernandez’in ölümüne ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında çıkarılan arama kararlarıyla elde edildiği belirtildi.Cinayetin detayları ortaya çıktıSavcılık, gerçek adı David Anthony Burke olan şarkıcının, genç kıza uzun süre cinsel istismarda bulunduğunu ve ardından öldürerek cesedini parçaladığını öne sürüyor. İddiaya göre bu eylemin, müzik kariyerini korumak amacıyla gerçekleştirildiği savunuluyor.D4vd ise cinayet ve diğer suçlamaları reddederek suçsuz olduğunu beyan etti. Avukatları, “müvekkillerinin masumiyetini güçlü şekilde savunacaklarını” açıkladı.Kayıp kızın cansız bedeni parçalanmış halde aracında bulunduRivas Hernandez’in parçalanmış cesedi, Eylül 2025’te şarkıcının aracında bulunan ön bagajda siyah bir çanta içinde tespit edildi. Polis, aracı kötü koku ihbarı üzerine çekildiği otoparkta inceleyerek bulguya ulaştı.Yetkililer, genç kızın en son Nisan 2025’te şarkıcının evinde görüldüğünü ve aylar sonra aracında bulunduğunu belirtti.7 ayrı suçlama: 'Dahası gelecek'Savcılık, olayla ilgili “önemli miktarda dijital ve adli delil” toplandığını açıkladı. D4vd hakkında cinayet, çocuk istismarı ve cesede müdahale dahil toplam 7 ayrı suçlama yöneltildi.Öte yandan, çocuk istismarı görüntülerine ilişkin iddiaların henüz ayrı bir suçlama olarak dava dosyasına eklenmediği belirtildi.Aile adalet çağrısında bulunduCeleste Rivas Hernandez’in ailesi, ilk kez kamuoyuna yaptıkları açıklamada adalet talep etti. Aile, genç kızın hayat dolu bir çocuk olduğunu vurgulayarak, “Tek istediğimiz Celeste için adalet” ifadelerini kullandı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260423/sarkici-d4vdnin-aracinda-bulunan-kayip-kizin-olum-nedeni-ortaya-cikti-1105224521.html

abd

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

SON HABERLER

tr_TR

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

d4vd, abd