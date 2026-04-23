Şarkıcı D4vd’nin aracında bulunan kayıp kızın ölüm nedeni ortaya çıktı
ABD'de şarkıcı D4vd'nin aracında ölü bulunan 14 yaşındaki Celeste Rivas Hernandez'in 'çoklu delici yaralanmalar' sonucu hayatını kaybettiği ve ölümünün cinayet... 23.04.2026, Sputnik Türkiye
10:19 23.04.2026 (güncellendi: 10:20 23.04.2026)
ABD’de şarkıcı D4vd’nin aracında ölü bulunan 14 yaşındaki Celeste Rivas Hernandez’in 'çoklu delici yaralanmalar' sonucu hayatını kaybettiği ve ölümünün cinayet olduğu açıklandı.
ABD’de şarkıcı D4vd’nin aracında ölü bulunan 14 yaşındaki Celeste Rivas Hernandez’in ölüm nedenine ilişkin beklenen açıklama yapıldı. Los Angeles Adli Tıp Kurumu, genç kızın “çoklu delici yaralanmalar” sonucu hayatını kaybettiğini ve ölümünün cinayet olarak kayda geçtiğini duyurdu.
Yetkililer, Hernandez’in vücudunda karın ve göğüs bölgesinde çok sayıda bıçak benzeri yaralanma tespit edildiğini bildirdi. Adli raporda, yaralanmalarda kullanılan nesne ya da nesnelerin kesin olarak belirlenemediği ifade edildi.
Genç kızın cansız bedeni, Eylül ayında, Los Angeles’ta, şarkıcının üzerine kayıtlı bir aracın ön bagajında bulunmuştu. Olayın ardından gözaltına alınan ve gerçek adı David Anthony Burke olan D4vd, cinayet de dahil olmak üzere bir dizi suçlamayla karşı karşıya kaldı.
Sanatçı, mahkemede suçlamaları reddederken, avukatları müvekkillerinin masumiyetini “güçlü şekilde savunacaklarını” açıkladı. Burke’ün Perşembe günü yeniden mahkemeye çıkması bekleniyor.
Soruşturma belgelerine göre savcılar, Hernandez’in 2025 yılı Nisan ayı civarında öldürüldüğünü ve cesedinin parçalandığını öne sürüyor. Ailesi tarafından kayıp olarak bildirilen genç kızın cesedi ise aylar sonra bulundu.
Yetkililer, ölüm nedeninin daha önce belirlenmesine rağmen, devam eden soruşturma nedeniyle kamuoyuyla paylaşılmasının geciktiğini açıkladı. Los Angeles Bölge Savcılığı, olayla ilgili kapsamlı soruşturmanın sürdüğünü bildirdi.
