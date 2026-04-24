https://anlatilaninotesi.com.tr/20260424/kayip-bilim-insanlarinin-ardindan-ufo-arastirmacisi-david-wilcock-evinde-olu-bulundu-1105261901.html

Kayıp bilim insanlarının ardından UFO araştırmacısı David Wilcock evinde ölü bulundu

ABD'li UFO araştırmacısı ve YouTuber David Wilcock, Colorado'daki evinde 53 yaşında hayatını kaybetti. Yetkililer olayın bir kriz anında gerçekleştiğini... 24.04.2026, Sputnik Türkiye

2026-04-24T15:13+0300

yaşam

donald trump

abd

boulder

fbi

x

ufo

abd

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e5/06/1d/1044849259_0:283:1500:1127_1920x0_80_0_0_156fe674b56d4fc52e90c9f7eb027225.jpg

ABD’li yazar ve UFO araştırmacısı David Wilcock, Boulder, Colorado’daki evinde hayatını kaybetti. Yerel şerif ofisinin açıklamasına göre, 20 Nisan sabahı gelen bir ihbar üzerine adrese giden ekipler, Wilcock’u evinin dışında silahlı halde buldu.Yetkililer, olayın kısa süre içinde trajik bir şekilde sonuçlandığını ve Wilcock’un olay yerinde hayatını kaybettiğini bildirdi.Son mesajı dikkat çekti: “Yoğun şeyler yaşıyorum”Wilcock’un ölümünden sadece günler önce sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşım, dikkatleri üzerine çekti.Takipçilerine “çok yoğun şeyler yaşadığını” belirten Wilcock, aynı zamanda düzenli programına katılamayacağını duyurmuştu. Mesajının sonunda ise “Sizi seviyorum, evren sevgi dolu” ifadelerini kullanmıştı.UFO dünyasının tartışmalı ismiUzun yıllardır UFO ve uzaylı teorileri üzerine çalışan Wilcock, özellikle “açıklama hareketi” olarak bilinen ve hükümetlerin uzaylı gerçeklerini gizlediğini savunan çevrelerde öne çıkan bir figürdü.“The Synchronicity Key” ve “The Source Field Investigations” gibi kitaplarıyla geniş bir takipçi kitlesine ulaşan Wilcock, YouTube yayınlarıyla da milyonlara hitap ediyordu.Ölümü sonrası komplo teorileri yükselişteWilcock’un ani ölümü, takipçileri arasında çok sayıda spekülasyona yol açtı. Özellikle son videosunda UFO araştırmacıları ve bilim insanlarının gizemli ölümlerine değinmesi, dikkat çekici bulundu.Bu bağlamda, Nick Pope ve Erich von Däniken gibi isimlere yönelik tartışmalar yeniden gündeme geldi.Kayıp bilim insanları ve FBI soruşturması iddiasıWilcock’un daha önce ABD’de nükleer ve uzay araştırmalarında görev alan bazı bilim insanlarının kaybolduğunu veya hayatını kaybettiğini gündeme getirdiği biliniyordu.Bu iddialar, FBI tarafından yürütülen bir incelemeyle ilişkilendirilirken, ABD Başkanı Donald Trump da konunun “ciddi” olduğunu belirterek araştırılacağını açıklamıştı.Gizem büyüyor: Tesadüf mü, daha fazlası mı?Wilcock’un ölümünün zamanlaması, özellikle UFO topluluklarında büyük bir tartışma başlattı.Yetkililer olayın nedenine ilişkin resmi açıklamalarını sürdürürken, sosyal medyada “tesadüf mü yoksa daha büyük bir zincirin parçası mı?” sorusu giderek daha yüksek sesle soruluyor.

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

