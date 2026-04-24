Kamboçya'da 18-25 yaş arası erkeklere 2 yıl zorunlu askerlik
Sputnik Türkiye
Tayland ile yaşanan çatışmaların ardından Kamboçya, 18-25 yaş arası erkekler için zorunlu askerlik getirmeye hazırlanıyor. Yeni düzenlemenin ordunun... 24.04.2026, Sputnik Türkiye
Kamboçya hükümeti, 18 ila 25 yaş arasındaki erkeklerin iki yıl askerlik yapmasını zorunlu kılan yeni yasa tasarısını onayladı. Kararın, geçen yıl Tayland ile yaşanan ölümcül sınır çatışmalarının ardından alındığı belirtildi.Hükümet yetkilileri, yeni düzenlemenin 2006 tarihli ancak uygulanmayan eski yasayı değiştireceğini ve günümüz ihtiyaçlarına daha uygun hale getirileceğini ifade etti.Kadınların ise askerliğe gönüllü olarak katılabileceği aktarıldı.Çatışmalar sonrası askeri adımKamboçya ile Tayland arasında geçen yıl sınır anlaşmazlığı nedeniyle iki kez çatışma yaşandığı, bu süreçte yüz binlerce kişinin yerinden edildiği ve yaklaşık 100 Kamboçyalının hayatını kaybettiği bildirildi.Aralık ayında sağlanan ateşkese rağmen bölgede gerilimin devam ettiği ifade edildi.Hükümet açıklamasında, askerlik hizmetinin "ulusal kalkınmaya katkı sağlayan ve vatanı savunma imkanı sunan büyük bir onur" olarak görüldüğü aktarıldı.Başbakan Hun Manet’in, geçen yıl yaptığı açıklamada zorunlu askerlik sisteminin ordunun kapasitesini artırmak ve personel açığını kapatmak için kullanılacağını söylediği aktarıldı.Yeni yasa tasarısının, meclis ve senatoda onaylandıktan sonra yürürlüğe gireceği ve son aşamada Kral Norodom Sihamoni tarafından imzalanmasının beklendiği belirtildi.
