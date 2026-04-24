Japonya rezervlerinden 20 günlük petrolü piyasaya sürüyor

Japonya hükümeti, Hürmüz Boğazı'nın açılıp açılmayacağına yönelik belirsizlik nedeniyle 1 Mayıs'tan itibaren rezervlerinden 20 günlük petrolü piyasaya... 24.04.2026, Sputnik Türkiye

2026-04-24T12:53+0300

Kyodo'nun Japonya Ekonomi, Ticaret ve Sanayi Bakanlığına dayandırdığı göre, hükümet 1 Mayıs'tan itibaren rezervlerinden 20 günlük petrolü piyasaya sürecek.Böylece 5,8 milyon kilolitre ve 3,4 milyar dolar değerindeki petrol piyasaya sürülmüş olacak.Ülkenin bu adımı, ABD ile İran arasında sağlanan ateşkese rağmen Hürmüz Boğazı'nın açılıp açılmayacağına yönelik belirsizlik nedeniyle attığı aktarıldı.Japonya, mart ayında Orta Doğu'daki gerilim nedeniyle rezervlerinden 50 günlük petrolü piyasaya sürmüştü.İran'ın Hürmüz Boğazı'nı kapatması ve ABD'nin deniz ablukasıİran, ABD-İsrail'in 28 Şubat'ta ortak saldırılarıyla başlayan savaş sonrasında küresel enerjinin stratejik geçiş noktalarından Hürmüz Boğazı'nı geçişlere kapatmıştı. Bu kararla petrol fiyatlarında savaş öncesine kıyasla yüzde 65'lere kadar artış görüldü.ABD ile İran arasında 8 Nisan'da varılan ateşkes anlaşması sonrasında Pakistan arabuluculuğunda yapılan görüşmelerde sonuç çıkmayınca ABD Başkanı Donald Trump, 13 Nisan'da İran'a deniz ablukası uygulama kararı almış ve Hürmüz Boğazı'na giriş yapan ve çıkan İran bağlantılı gemilere müdahale etmeye başlamıştı.İran, 17 Nisan'da Lübnan'da ateşkes sağlanması üzerine ateşkes süresince Hürmüz Boğazı'nın İran donanması ile koordinasyon halinde olmak şartıyla ticari gemilerin geçişlerine açık olduğunu duyurmuş ancak ABD'nin deniz ablukasına devam edeceğini duyurması üzerine Boğazdan geçişlere yeniden kısıtlamalar getirdiğini açıklamıştı.ABD, bu süreçte Umman Denizi ve Hint Okyanusu'nda İran'a ait bazı ticari gemilere saldırarak ele geçirmiş İran'da buna karşılık Hürmüz Boğazı yakınlarında biri İsrail'le bağlantılı bazı gemilere müdahale ederek el koymuştu.Brent petrolün varili 24 Nisan itibariyle 105,44 dolardan işlem görüyor

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260424/irandan-sert-uyari-petrol-tesislerimize-saldiri-olursa-suudi-arabistan-hedef-alinacak-1105257015.html

