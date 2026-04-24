Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
İran’dan sert uyarı: 'Petrol tesislerimize saldırı olursa Suudi Arabistan hedef alınacak'
İran’dan sert uyarı: 'Petrol tesislerimize saldırı olursa Suudi Arabistan hedef alınacak'
İran Cumhurbaşkanı Yardımcısı İsmail Sekab İsfahani, petrol altyapısına yönelik bir saldırı durumunda Suudi Arabistan’ın enerji tesislerine misilleme... 24.04.2026, Sputnik Türkiye
2026-04-24T12:37+0300
2026-04-24T12:37+0300
İran Cumhurbaşkanı Yardımcısı İsmail Sekab İsfahani, ülkenin petrol altyapısına yönelik olası bir saldırıya sert karşılık verileceğini belirterek, Suudi Arabistan’ın enerji tesislerinin hedef alınabileceğini söyledi.İran resmi ajansı IRNA’nın aktardığına göre İsfahani, Tahran’ın İslamşehr ilçesinde düzenlenen protesto gösterilerinde konuştu.'Petrol kuyularımız vurulursa karşılık veririz'ABD’nin İran’a yönelik tehditlerini değerlendiren İsfahani, ülkesinin olası saldırılara karşı hazırlıklı olduğunu vurguladı.İsfahani, “Hedeflerimiz açık. Petrol kuyularımızdan herhangi biri vurulursa, Suudi Arabistan’ın petrol tesislerinden biri de hedef alınacaktır. Gerekli ve uygun yanıt verilecektir” ifadelerini kullandı.Trump’ın açıklamaları ABD Başkanı Donald Trump daha önce yaptığı açıklamalarda, İran’ın talepleri kabul etmemesi halinde enerji tesisleri dahil sivil altyapının hedef alınabileceğini söylemişti.Tahran yönetimi ise bu açıklamalara sert tepki göstererek, olası bir saldırının karşılıksız kalmayacağını vurguladı.
i̇ran
suudi arabistan
tahran
ortadoğu, donald trump, i̇ran, suudi arabistan, tahran, irna
ortadoğu, donald trump, i̇ran, suudi arabistan, tahran, irna

İran’dan sert uyarı: 'Petrol tesislerimize saldırı olursa Suudi Arabistan hedef alınacak'

12:37 24.04.2026
ABD ve İran - Sputnik Türkiye, 1920, 24.04.2026
İran Cumhurbaşkanı Yardımcısı İsmail Sekab İsfahani, petrol altyapısına yönelik bir saldırı durumunda Suudi Arabistan’ın enerji tesislerine misilleme yapılacağını açıkladı.
İran Cumhurbaşkanı Yardımcısı İsmail Sekab İsfahani, ülkenin petrol altyapısına yönelik olası bir saldırıya sert karşılık verileceğini belirterek, Suudi Arabistan’ın enerji tesislerinin hedef alınabileceğini söyledi.
İran resmi ajansı IRNA’nın aktardığına göre İsfahani, Tahran’ın İslamşehr ilçesinde düzenlenen protesto gösterilerinde konuştu.

'Petrol kuyularımız vurulursa karşılık veririz'

ABD’nin İran’a yönelik tehditlerini değerlendiren İsfahani, ülkesinin olası saldırılara karşı hazırlıklı olduğunu vurguladı.
İsfahani, “Hedeflerimiz açık. Petrol kuyularımızdan herhangi biri vurulursa, Suudi Arabistan’ın petrol tesislerinden biri de hedef alınacaktır. Gerekli ve uygun yanıt verilecektir” ifadelerini kullandı.

Trump’ın açıklamaları

ABD Başkanı Donald Trump daha önce yaptığı açıklamalarda, İran’ın talepleri kabul etmemesi halinde enerji tesisleri dahil sivil altyapının hedef alınabileceğini söylemişti.
Tahran yönetimi ise bu açıklamalara sert tepki göstererek, olası bir saldırının karşılıksız kalmayacağını vurguladı.
İran, Hürmüz Boğazı'ndan geçen Rus gemileri için kuralları yumuşattı
11:52
