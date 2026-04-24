İran’dan sert uyarı: 'Petrol tesislerimize saldırı olursa Suudi Arabistan hedef alınacak'
İran Cumhurbaşkanı Yardımcısı İsmail Sekab İsfahani, petrol altyapısına yönelik bir saldırı durumunda Suudi Arabistan'ın enerji tesislerine misilleme... 24.04.2026, Sputnik Türkiye
2026-04-24T12:37+0300
ortadoğu, donald trump, i̇ran, suudi arabistan, tahran, irna
İran Cumhurbaşkanı Yardımcısı İsmail Sekab İsfahani, petrol altyapısına yönelik bir saldırı durumunda Suudi Arabistan’ın enerji tesislerine misilleme yapılacağını açıkladı.
İran Cumhurbaşkanı Yardımcısı İsmail Sekab İsfahani, ülkenin petrol altyapısına yönelik olası bir saldırıya sert karşılık verileceğini belirterek, Suudi Arabistan’ın enerji tesislerinin hedef alınabileceğini söyledi.
İran resmi ajansı IRNA’nın aktardığına göre İsfahani, Tahran’ın İslamşehr ilçesinde düzenlenen protesto gösterilerinde konuştu.
'Petrol kuyularımız vurulursa karşılık veririz'
ABD’nin İran’a yönelik tehditlerini değerlendiren İsfahani, ülkesinin olası saldırılara karşı hazırlıklı olduğunu vurguladı.
İsfahani, “Hedeflerimiz açık. Petrol kuyularımızdan herhangi biri vurulursa, Suudi Arabistan’ın petrol tesislerinden biri de hedef alınacaktır. Gerekli ve uygun yanıt verilecektir” ifadelerini kullandı.
ABD Başkanı Donald Trump daha önce yaptığı açıklamalarda, İran’ın talepleri kabul etmemesi halinde enerji tesisleri dahil sivil altyapının hedef alınabileceğini söylemişti.
Tahran yönetimi ise bu açıklamalara sert tepki göstererek, olası bir saldırının karşılıksız kalmayacağını vurguladı.