İtalya: İtalya’nın sonradan Dünya Kupası’na dahil edilmesi uygunsuz, bu turnuvaya ancak sahada hak ederek katılırsınız
İtalya Gençlik ve Spor Bakanı Andrea Abodi, 2026 Dünya Kupası’na İran yerine İtalya’nın alınması önerisini 'uygunsuz' olarak değerlendirdi. 24.04.2026, Sputnik Türkiye
2026-04-24T02:28+0300
İtalya Gençlik ve Spor Bakanı Andrea Abodi, Trump’ın özel temsilcilerinden, İtalyan asıllı Paolo Zampolli’nin, Dünya Kupası'na İran yerine İtalya’nın katılması yönündeki önerisini 'uygunsuz' bulduğunu ifade etti.Açıklamasında Abodi, şu ifadeleri kullandı:Abodi ayrıca, turnuvanın organizatörü FIFA’nın böyle bir adım atmasının 'yalnızca imkansız değil, aynı zamanda uygunsuz' olacağını vurguladı.Öte yandan, 31 Mart’ta Avrupa Elemeleri play-off finalinde Bosna Hersek’e deplasmanda yenilerek elenen ve üst üste üçüncü kez Dünya Kupası dışında kalan İtalya’da, Zampolli’nin bu önerisi kamuoyunda geniş yankı uyandırdı.
