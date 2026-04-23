https://anlatilaninotesi.com.tr/20260423/selam-israil-tamamen-cekilmeden-lubnan-hicbir-anlasmayi-imzalamayacak-1105239935.html
Selam: İsrail tamamen çekilmeden Lübnan hiçbir anlaşmayı imzalamayacak
2026-04-23T17:18+0300
dünya
i̇srail
lübnan
hizbullah
abd
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/04/02/1104718152_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_4eb9814f824fb02d0a971428c5da179f.jpg
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/04/02/1104718152_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_369e97b9e26516cec9b8c158da7ab6b8.jpg
i̇srail, lübnan, hizbullah, abd
Lübnan Başbakanı Selam, bugün Washington'da yapılacak görüşmeler öncesinde, İsrail güçlerinin "tamamen çekilmesini" içermeyen hiçbir anlaşmayı imzalayamayacaklarını söyledi.
Paris'te Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile görüştükten sonra Lübnan Başbakanı Nevaf Selam ABD merkezli Washington Post'a verdiği röportajda, "Sözde tampon bölgeyle, Lübnanlı yerinden edilmiş insanların geri dönmesine izin verilmeyen, yıkılan köylerin ve kasabaların yeniden inşa edilemediği bir İsrail varlığıyla yaşayamayız" dedi ve ekledi:
Bu müzakerelere, ABD'nin İsrail üzerinde nüfuz sahibi olabilecek taraf olduğuna inanarak giriyoruz. Ateşkesin sağlanmasında rolleri kritikti ve İsrail üzerindeki nüfuzlarını kullanmaya devam edeceklerini umuyoruz.
İsrail güçlerinin tamamen çekilmesini içermeyen hiçbir anlaşmayı imzalamayacağız.
İsrail ve Batı'nın temel talebi olan Hizbullah'ın silahsızlandırılması konusunda Selam, bunun bir süreç olduğunu, bir gecede gerçekleşen bir olay olmadığını söyledi.
Lübnan'ın masaya oturarak taviz vermediğini de sözlerine ekledi ve "Müzakereler yoluyla ne elde edebileceğimizi bilmiyorum, ama ne istediğimizi biliyorum" ifadelerini kullandı.
İsrail'in Lübnan'a saldırıları ve ateşkes
İsrail ordusu Lübnan'a 2 Mart'ta yoğun hava saldırıları başlatarak, ülkenin güneyinde birçok beldeyi işgal etti. Lübnan hükümeti bu sürede ülkede yerinden edilenlerin sayısının 1 milyon 162 bini geçtiğini açıklamıştı.
Lübnan'da İsrail saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısı 2 bin 475'e çıktı.
Lübnan ve İsrail arasında varılan 10 günlük geçici ateşkes, 17 Nisan'da yürürlüğe girmişti.
İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, söz konusu ateşkesi kabul ettiklerini ancak Lübnan'ın güneyinde işgal ettikleri bölgelerde kalmayı sürdüreceklerini ifade etmişti.
Ateşkese rağmen İsrail saldırıları sürerken, Hizbullah da ihlallere karşılık verdiğini açıklıyor.