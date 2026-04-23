https://anlatilaninotesi.com.tr/20260423/selam-israil-tamamen-cekilmeden-lubnan-hicbir-anlasmayi-imzalamayacak-1105239935.html

Selam: İsrail tamamen çekilmeden Lübnan hiçbir anlaşmayı imzalamayacak

Lübnan Başbakanı Selam, bugün Washington'da yapılacak görüşmeler öncesinde, İsrail güçlerinin "tamamen çekilmesini" içermeyen hiçbir anlaşmayı... 23.04.2026, Sputnik Türkiye

2026-04-23T17:18+0300

dünya

i̇srail

lübnan

hizbullah

abd

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/04/02/1104718152_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_4eb9814f824fb02d0a971428c5da179f.jpg

Paris'te Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile görüştükten sonra Lübnan Başbakanı Nevaf Selam ABD merkezli Washington Post'a verdiği röportajda, "Sözde tampon bölgeyle, Lübnanlı yerinden edilmiş insanların geri dönmesine izin verilmeyen, yıkılan köylerin ve kasabaların yeniden inşa edilemediği bir İsrail varlığıyla yaşayamayız" dedi ve ekledi: İsrail ve Batı'nın temel talebi olan Hizbullah'ın silahsızlandırılması konusunda Selam, bunun bir süreç olduğunu, bir gecede gerçekleşen bir olay olmadığını söyledi. Lübnan'ın masaya oturarak taviz vermediğini de sözlerine ekledi ve "Müzakereler yoluyla ne elde edebileceğimizi bilmiyorum, ama ne istediğimizi biliyorum" ifadelerini kullandı. İsrail'in Lübnan'a saldırıları ve ateşkes İsrail ordusu Lübnan'a 2 Mart'ta yoğun hava saldırıları başlatarak, ülkenin güneyinde birçok beldeyi işgal etti. Lübnan hükümeti bu sürede ülkede yerinden edilenlerin sayısının 1 milyon 162 bini geçtiğini açıklamıştı. Lübnan ve İsrail arasında varılan 10 günlük geçici ateşkes, 17 Nisan'da yürürlüğe girmişti. İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, söz konusu ateşkesi kabul ettiklerini ancak Lübnan'ın güneyinde işgal ettikleri bölgelerde kalmayı sürdüreceklerini ifade etmişti. Ateşkese rağmen İsrail saldırıları sürerken, Hizbullah da ihlallere karşılık verdiğini açıklıyor.

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

SON HABERLER

tr_TR

