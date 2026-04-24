Girit'teki 5.9'luk depremin ardından 5'lik bir deprem daha meydana geldi
Sputnik Türkiye
Ege Denizi’nde sabah saatlerinde meydana gelen 5.9 büyüklüğündeki depremin ardından Akdeniz’de de sarsıntılar sürüyor. Girit açıklarında yaşanan depremin... 24.04.2026, Sputnik Türkiye
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, sabah saat 06.18’de merkez üssü Yunanistan’ın Girit Adası açıkları olan 5.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.Depremin, Muğla’nın Datça ilçesine yaklaşık 209 kilometre mesafede ve yerin 7 kilometre derinliğinde gerçekleştiği bildirildi. Sarsıntı, Ege kıyılarında da hissedildi.Akdeni̇z’de artçılar peş peşe geldi̇İlk depremin ardından bölgede hareketlilik devam etti. Akdeniz’de deprem aktivitesi artarken, kısa aralıklarla 3.8 büyüklüğünde iki ayrı sarsıntı daha kaydedildi.Uzmanlar, bu tür artçıların büyük depremlerin ardından beklenen normal süreçler arasında olduğunu belirtiyor.Yeni̇ sarsıntı: 5 büyüklüğünde depremAFAD’ın paylaştığı son verilere göre saat 11.58’de 5 büyüklüğünde deprem daha meydana geldi.Bu depremin ise yerin 15 kilometre derinliğinde gerçekleştiği ve Muğla’nın Datça ilçesine yaklaşık 316 kilometre uzaklıkta kaydedildiği açıklandı.Uzmanlar uyarıyor: Bölgede hareketli̇li̇k sürebi̇li̇rJeolojik hareketliliğin sürdüğü bölgede uzmanlar, özellikle Ege Denizi deprem, Akdeniz deprem, Girit deprem hattında artçı sarsıntıların devam edebileceği uyarısında bulunuyor.Yetkililer ise vatandaşların resmi kaynaklardan yapılacak açıklamaları takip etmesi gerektiğini vurguluyor.
Ege Denizi’nde sabah saatlerinde meydana gelen 5.9 büyüklüğündeki depremin ardından Akdeniz’de de sarsıntılar sürüyor. Girit açıklarında yaşanan depremin ardından bölgede 3.8’lik artçıların yanı sıra saat 11.58’de 5 büyüklüğünde yeni bir deprem daha kaydedildi. Uzmanlar gelişmeleri yakından izliyor.
