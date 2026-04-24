Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260424/diri-fay-sayisi-600u-gecti-doc-dr-bulent-ozmenden-simav-fayi-uyarisi-1105254909.html
Diri fay sayısı 600’ü geçti: Doç. Dr. Bülent Özmen'den Simav fayı uyarısı
Sputnik Türkiye
Türkiye'de yılın ilk çeyreğinde 12 bin 928 deprem kaydedilirken, günlük ortalama 117 sarsıntı yaşandı. Doç. Dr. Bülent Özmen, diri fay sayısının 600'ü...
türki̇ye
deprem
bülent özmen
fay
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/1d/1099749294_0:80:1536:944_1920x0_80_0_0_bccb2df04aa2bec1c64da2684ba4a51e.png
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260424/ege-denizinde-59-buyuklugunde-deprem-prof-dr-osman-bektas-goz-ardi-edilmemeli-diyerek-uyardi-1105251043.html
türki̇ye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/1d/1099749294_86:0:1451:1024_1920x0_80_0_0_cf2ad29e6abb10bf30951f97ae740a08.png
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
© Sputnik / Bu fotoğraf yapay zeka ile oluşturulmuşturDiri fay hattı
Diri fay hattı - Sputnik Türkiye, 1920, 24.04.2026
© Sputnik / Bu fotoğraf yapay zeka ile oluşturulmuştur
Abone ol
Türkiye’de yılın ilk çeyreğinde 12 bin 928 deprem kaydedilirken, günlük ortalama 117 sarsıntı yaşandı. Doç. Dr. Bülent Özmen, diri fay sayısının 600’ü geçtiğini belirterek Simav Fay Zonu’nun 6,5-7 büyüklüğünde deprem üretme potansiyeline dikkat çekti ve riskin küçümsenmemesi gerektiğini vurguladı.
Türkiye’de deprem hareketliliği yılın ilk çeyreğinde dikkat çekici seviyelere ulaştı. Gazi Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Afet Yönetimi Uzmanı Doç. Dr. Bülent Özmen, ilk üç ayda toplam 12 bin 928 deprem meydana geldiğini açıkladı.
Bu verilere göre Türkiye genelinde günde ortalama 117 sarsıntı kaydedildi. Özmen, “İki günde bir 4’ten büyük, 27 günde bir ise 5’ten büyük depremle ülkemiz sarsıldı” dedi.
Uzman değerlendirmesine göre, bu yılın ilk çeyreğindeki deprem aktivitesi son 20 yıllık ortalamanın üzerinde seyretti.
Özmen, özellikle Balıkesir Sındırgı ve Kütahya Simav çevresinde meydana gelen depremlerin bu artışta etkili olduğunu belirtti. Toplam depremlerin yaklaşık yüzde 30’u Sındırgı’da, yüzde 8,1’i ise Simav’da kaydedildi.

En büyük deprem Tokat’ta

Bu dönemde Türkiye’de meydana gelen en büyük sarsıntı, 13 Mart’ta Tokat’ın Niksar ilçesinde kaydedilen 5,5 büyüklüğündeki deprem oldu.
Ayrıca Van Tuşba, Denizli Buldan ve Balıkesir Sındırgı’da da 5 büyüklüğünün üzerinde depremler yaşandı. Türkiye, ilk üç ayda toplam dört kez 5’ten büyük depremlerle sarsıldı.

Diri fay sayısı 600’ü geçti

Türkiye’nin deprem gerçeğine dikkat çeken Özmen, diri fay sayısındaki artışa da vurgu yaptı.
MTA’nın 2012 verilerine göre yaklaşık 500 olan diri fay sayısının, AFAD ve MTA’nın yeni çalışmalarıyla birlikte 600’ün üzerine çıktığı belirtildi.
Özmen, “Denizel alanlar ve komşu ülkelerdeki faylarla birlikte bu sayı 1000’e yaklaştı. Bu kadar yoğun diri fay ağına sahip bir ülkede depremlerin yaşanması son derece normal” ifadelerini kullandı.

Simav fay zonu i̇çin kritik uyarı

Son dönemdeki sismik hareketliliğin en dikkat çekici olduğu bölgelerden biri Simav Fay Zonu oldu.
Özmen, bu bölgenin 6,5-7 büyüklüğünde deprem üretme potansiyeline sahip olduğunu belirterek, riskin küçümsenmemesi gerektiğini vurguladı.
Sındırgı’da 10 Ağustos 2025’ten bu yana 26 binin üzerinde, Simav’da ise 6 bine yakın deprem meydana geldiği açıklandı.
Prof. Dr. Osman Bektaş'tan deprem uyarısı - Sputnik Türkiye, 1920, 24.04.2026
SON DEPREMLER
Ege Denizi'nde 5.9 büyüklüğünde deprem: Prof. Dr. Osman Bektaş, 'göz ardı edilmemeli' diyerek uyardı
09:37
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала