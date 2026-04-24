Diri fay sayısı 600’ü geçti: Doç. Dr. Bülent Özmen'den Simav fayı uyarısı

Sputnik Türkiye

Türkiye’de yılın ilk çeyreğinde 12 bin 928 deprem kaydedilirken, günlük ortalama 117 sarsıntı yaşandı. Doç. Dr. Bülent Özmen, diri fay sayısının 600’ü... 24.04.2026, Sputnik Türkiye

2026-04-24T11:35+0300

Türkiye’de deprem hareketliliği yılın ilk çeyreğinde dikkat çekici seviyelere ulaştı. Gazi Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Afet Yönetimi Uzmanı Doç. Dr. Bülent Özmen, ilk üç ayda toplam 12 bin 928 deprem meydana geldiğini açıkladı.Bu verilere göre Türkiye genelinde günde ortalama 117 sarsıntı kaydedildi. Özmen, “İki günde bir 4’ten büyük, 27 günde bir ise 5’ten büyük depremle ülkemiz sarsıldı” dedi.Uzman değerlendirmesine göre, bu yılın ilk çeyreğindeki deprem aktivitesi son 20 yıllık ortalamanın üzerinde seyretti.Özmen, özellikle Balıkesir Sındırgı ve Kütahya Simav çevresinde meydana gelen depremlerin bu artışta etkili olduğunu belirtti. Toplam depremlerin yaklaşık yüzde 30’u Sındırgı’da, yüzde 8,1’i ise Simav’da kaydedildi.En büyük deprem Tokat’taBu dönemde Türkiye’de meydana gelen en büyük sarsıntı, 13 Mart’ta Tokat’ın Niksar ilçesinde kaydedilen 5,5 büyüklüğündeki deprem oldu.Ayrıca Van Tuşba, Denizli Buldan ve Balıkesir Sındırgı’da da 5 büyüklüğünün üzerinde depremler yaşandı. Türkiye, ilk üç ayda toplam dört kez 5’ten büyük depremlerle sarsıldı.Diri fay sayısı 600’ü geçtiTürkiye’nin deprem gerçeğine dikkat çeken Özmen, diri fay sayısındaki artışa da vurgu yaptı.MTA’nın 2012 verilerine göre yaklaşık 500 olan diri fay sayısının, AFAD ve MTA’nın yeni çalışmalarıyla birlikte 600’ün üzerine çıktığı belirtildi.Özmen, “Denizel alanlar ve komşu ülkelerdeki faylarla birlikte bu sayı 1000’e yaklaştı. Bu kadar yoğun diri fay ağına sahip bir ülkede depremlerin yaşanması son derece normal” ifadelerini kullandı.Simav fay zonu i̇çin kritik uyarıSon dönemdeki sismik hareketliliğin en dikkat çekici olduğu bölgelerden biri Simav Fay Zonu oldu.Özmen, bu bölgenin 6,5-7 büyüklüğünde deprem üretme potansiyeline sahip olduğunu belirterek, riskin küçümsenmemesi gerektiğini vurguladı.Sındırgı’da 10 Ağustos 2025’ten bu yana 26 binin üzerinde, Simav’da ise 6 bine yakın deprem meydana geldiği açıklandı.

