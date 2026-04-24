Futbolcu Kubilay Kundakçı cinayetinde iddianame hazırlandı: Müebbet hapisleri istendi
Futbolcu Kubilay Kundakçı cinayetinde iddianame hazırlandı: Müebbet hapisleri istendi
Futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı'nın öldürülmesiyle ilgili şarkıcı Aleyna Kalaycıoğlu, sevgilisi Alaattin Kadayıfçıoğlu ve türkücü İzzet Yıldızhan hakkında... 24.04.2026, Sputnik Türkiye
2026-04-24T15:56+0300
2026-04-24T15:56+0300
2026-04-24T16:04+0300
İstanbul'da uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybeden 21 yaşındaki futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı'nın ölümüyle ilgili iddianame hazırlandı. İddianamede şarkıcı Aleyna Kalaycıoğlu ve sevgilisi iş insanı Alaattin Kadayıfçıoğlu hakkında müebbet hapis cezası istendi. Türkücü İzzet Yıldızhan'ın da 5 yıla kadar hapsi istendi. İddianamede ünlü armatör Bilal Kadayıfçıoğlu'na ise "kasten öldürmeye yardım etme" suçundan 10 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası talep edildi.Sabah'ın haberine göre, Ümraniye'de meydana gelen olayda, genç futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı, şarkıcı Aleyna Kalaycıoğlu'nun sevgilisi Alaattin Kadayıfçıoğlu tarafından öldürülmüştü. Olay sorasında aralarında Kalaycıoğlu, Kadayıfçıoğlu ve türkücü İzzet Yıldızhan'ın da bulunduğu 9 kişi tutuklanmıştı. Müebbet hapisleri istendiAleyna Kalaycıoğlu'nun "Kasten adam öldürmeye azmettirme" suçundan müebbet hapis cezası, Alaattin Kadayıfçıoğlu'nun "Kasten öldürme" ve "Ruhsatsız silah bulundurma" suçlarından müebbet ve 1 yıl 3 ay hapsi talep edildi.Türkücü İzzet Yıldızhan'ın ise "Suçluyu kayırma" suçundan 6 aydan 5 yıla kadar hapsi talep edildi.Baba ve anne için de ceza istendiAleyna Kalaycıoğlu'nun annesi Zuhal Kalaycıoğlu'nun "Kasten öldürmeye azmettirme" suçundan müebbet hapsi talep edilirken, ünlü armatör baba Bilal Kadayıfçıoğlu'na ise "kasten öldürmeye yardım etme" suçundan 10 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası talep edildi.
aleyna kalaycıoğlu , alaattin kadayıfçıoğlu, i̇zzet yıldızhan, futbolcu kubilay kaan kundakçı
aleyna kalaycıoğlu , alaattin kadayıfçıoğlu, i̇zzet yıldızhan, futbolcu kubilay kaan kundakçı
Futbolcu Kubilay Kundakçı cinayetinde iddianame hazırlandı: Müebbet hapisleri istendi
15:56 24.04.2026 (güncellendi: 16:04 24.04.2026)
Futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı'nın öldürülmesiyle ilgili şarkıcı Aleyna Kalaycıoğlu, sevgilisi Alaattin Kadayıfçıoğlu ve türkücü İzzet Yıldızhan hakkında iddianame hazırlandı.
İstanbul'da uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybeden 21 yaşındaki futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı'nın ölümüyle ilgili iddianame hazırlandı. İddianamede şarkıcı Aleyna Kalaycıoğlu ve sevgilisi iş insanı Alaattin Kadayıfçıoğlu hakkında müebbet hapis cezası istendi. Türkücü İzzet Yıldızhan'ın da 5 yıla kadar hapsi istendi. İddianamede ünlü armatör Bilal Kadayıfçıoğlu'na ise "kasten öldürmeye yardım etme" suçundan 10 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası talep edildi.
Sabah'ın haberine göre, Ümraniye'de meydana gelen olayda, genç futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı, şarkıcı Aleyna Kalaycıoğlu'nun sevgilisi Alaattin Kadayıfçıoğlu tarafından öldürülmüştü. Olay sorasında aralarında Kalaycıoğlu, Kadayıfçıoğlu ve türkücü İzzet Yıldızhan'ın da bulunduğu 9 kişi tutuklanmıştı.
Müebbet hapisleri istendi
Aleyna Kalaycıoğlu'nun "Kasten adam öldürmeye azmettirme" suçundan müebbet hapis cezası, Alaattin Kadayıfçıoğlu'nun "Kasten öldürme" ve "Ruhsatsız silah bulundurma" suçlarından müebbet ve 1 yıl 3 ay hapsi talep edildi.
Türkücü İzzet Yıldızhan'ın ise "Suçluyu kayırma" suçundan 6 aydan 5 yıla kadar hapsi talep edildi.
Baba ve anne için de ceza istendi
Aleyna Kalaycıoğlu'nun annesi Zuhal Kalaycıoğlu'nun "Kasten öldürmeye azmettirme" suçundan müebbet hapsi talep edilirken, ünlü armatör baba Bilal Kadayıfçıoğlu'na ise "kasten öldürmeye yardım etme" suçundan 10 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası talep edildi.