Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
Futbolcu Kubilay Kundakçı cinayetinde iddianame hazırlandı: Müebbet hapisleri istendi
Futbolcu Kubilay Kundakçı cinayetinde iddianame hazırlandı: Müebbet hapisleri istendi
Sputnik Türkiye
Futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı'nın öldürülmesiyle ilgili şarkıcı Aleyna Kalaycıoğlu, sevgilisi Alaattin Kadayıfçıoğlu ve türkücü İzzet Yıldızhan hakkında... 24.04.2026, Sputnik Türkiye
2026-04-24T15:56+0300
2026-04-24T16:04+0300
aleyna kalaycıoğlu
alaattin kadayıfçıoğlu
i̇zzet yıldızhan
futbolcu kubilay kaan kundakçı
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/03/14/1104386353_0:0:376:283_1920x0_80_0_0_6390deaf47ade352759158e7a7567e47.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
15:56 24.04.2026 (güncellendi: 16:04 24.04.2026)
Kubilay Kaan Kundakçı
Kubilay Kaan Kundakçı - Sputnik Türkiye, 1920, 24.04.2026
Abone ol
Ayrıntılar geliyor
Futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı'nın öldürülmesiyle ilgili şarkıcı Aleyna Kalaycıoğlu, sevgilisi Alaattin Kadayıfçıoğlu ve türkücü İzzet Yıldızhan hakkında iddianame hazırlandı.
İstanbul'da uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybeden 21 yaşındaki futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı'nın ölümüyle ilgili iddianame hazırlandı. İddianamede şarkıcı Aleyna Kalaycıoğlu ve sevgilisi iş insanı Alaattin Kadayıfçıoğlu hakkında müebbet hapis cezası istendi. Türkücü İzzet Yıldızhan'ın da 5 yıla kadar hapsi istendi. İddianamede ünlü armatör Bilal Kadayıfçıoğlu'na ise "kasten öldürmeye yardım etme" suçundan 10 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası talep edildi.
© Esra BilginAleyna Kalaycıoğlu
Aleyna Kalaycıoğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 24.04.2026
Aleyna Kalaycıoğlu
© Esra Bilgin
Sabah'ın haberine göre, Ümraniye'de meydana gelen olayda, genç futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı, şarkıcı Aleyna Kalaycıoğlu'nun sevgilisi Alaattin Kadayıfçıoğlu tarafından öldürülmüştü. Olay sorasında aralarında Kalaycıoğlu, Kadayıfçıoğlu ve türkücü İzzet Yıldızhan'ın da bulunduğu 9 kişi tutuklanmıştı.

Müebbet hapisleri istendi

Aleyna Kalaycıoğlu sosyal medya
Aleyna Kalaycıoğlu sosyal medya - Sputnik Türkiye, 1920, 24.04.2026
Aleyna Kalaycıoğlu sosyal medya
Aleyna Kalaycıoğlu'nun "Kasten adam öldürmeye azmettirme" suçundan müebbet hapis cezası, Alaattin Kadayıfçıoğlu'nun "Kasten öldürme" ve "Ruhsatsız silah bulundurma" suçlarından müebbet ve 1 yıl 3 ay hapsi talep edildi.
Türkücü İzzet Yıldızhan'ın ise "Suçluyu kayırma" suçundan 6 aydan 5 yıla kadar hapsi talep edildi.

Baba ve anne için de ceza istendi

© Esra BilginAleyna Kalaycıoğlu
Aleyna Kalaycıoğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 24.04.2026
Aleyna Kalaycıoğlu
© Esra Bilgin
Aleyna Kalaycıoğlu'nun annesi Zuhal Kalaycıoğlu'nun "Kasten öldürmeye azmettirme" suçundan müebbet hapsi talep edilirken, ünlü armatör baba Bilal Kadayıfçıoğlu'na ise "kasten öldürmeye yardım etme" suçundan 10 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası talep edildi.
Aleyna Kalaycıoğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 24.03.2026
Tutuklanan Alaattin Kadayıfçıoğlu'nun ifadesi ortaya çıktı: Aleyna bana 'bunlar Bağcılar çocukları dikkatli ol' dedi
24 Mart, 13:23
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала