Tutuklanan Alaattin Kadayıfçıoğlu'nun ifadesi ortaya çıktı: Aleyna bana 'bunlar Bağcılar çocukları dikkatli ol' dedi

Futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı'yı vurarak öldüren Alaattin Kadayıfçıoğlu'nun ifadesinde silahının arbede sırasında ateş aldığını söylerken ateş ettiğini... 24.03.2026, Sputnik Türkiye

2026-03-24T13:24+0300

Futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı'nın öldürülmesiyle ilgili olayda genç futbolcuyu vurarak öldüren Alaattin Kadayıfcıoğlu'nun ifadesi ortaya çıktı. Silahın arbede sırasında ateş aldığını söyleyen Kadayıfçıoğlu, "Silah patlayınca şoka girdim. Benim silahım mı patladı, başka bir silah mı patladı onu dahi fark etmedim" ifadelerini kullandı. Kadayıfçıoğlu ifadesinde, Aleyna Kalaycıoğlu'nun kendisine 'bunlar Bağcılar çocuğu dikkatli ol' dediğini de aktardı. Aleyna uyardıHabertürk'ün haberine göre, Kadayıfçıoğlu ifadesinde babası Bilal Kadayıfçıoğlu'nun Türkiye'nin sayılı iş insanlarından biri olduğunu söylerken, ölen Kubilay Kaan Kundakçı'yı tanımadığını belirtti. Kız arkadaşı Aleyna Kalaycıoğlu'nu annesi aracılığıyla tanıdığını anlatan Kadayıfçıoğlu olay gecesinde yaşananları da şöyle anlattı: “Birlikte stüdyonun bulunduğu sokağa doğru gidene kadar Aleyna ile normal sohbet ediyorduk. Stüdyonun olduğu sokağa girince aracımın farları sokakta park halinde olan BMV marka bir aracın içini aydınlatınca araç içinde 3-4 kişinin olduğunu gördüm. Bu esnada Aleyna 'aaa bunlar burada daha gitmemişler' dedi. Ben de kendisine 'hayırdır bunlar kim' diye sordum. Kendisi de bana ‘hani öğlen sana köpeğimi almak isteyenler var diye söylemiştim, sen de bana polisi ara polis gelsin demiştin ya işte bunlar o şahıslar’ diye söyledi. Bunun üzerine bu şahıslar kim diye sordum. Kendisi de 'sana bahsettiğim ayrılmış olduğum eski sevgilim' dedi. Bu esnada ben araç içerisindeki bu şahıslara baktığımda aracın sağ ön yolcu oturan şahısla ben ve Aleyna göz göze geldik. Bu sırada şahsın torpidodan bir şeyler alıp, arkada oturan kişilere dönüp bir şeyler konuşup tekrar döndüğünü görünce Aleyna ve ben tedirgin olduk. Ayrıca Aleyna bana 'bunlar Bağcılar çocuğu dikkatli ol' dedi.”Silah bir anda patladı şoka girdim Bunun üzerine bu şahısların araçtan inip bizim yanımıza gelmesinden ya da araçtan silahla bize doğru ateş etmesinden tedirgin olduğum ve korktuğum için şahısları engellemek ve olumsuz bir olay yaşanmasının önüne geçmek için hemen araçtan inerek bu şahısların bize zarar vermesini engellemek ve konuşmak amacıyla bu şahıslarla konuşmak için bu şahısların yanına doğru gittim ve bulundukları aracın camını parmağımda bulunan yüzükle tıklattım. Bu esnada şahıs kapıyı üzerime doğru sert şekilde açıp beni itti ve kapıyı bana vurdu. Ben de bu şahsın benim üzerime gelmemesi ve araçtan inmemesi için kapıyı iterek kapattım, bu esnada belimde bulunan üzerime ruhsatlı Glock marka silahım sol elimdeydi. Bu şahıs kapıdan inemeyince aracın camını açtı. O esnada bu şahsın oturmuş olduğu koltukta bacaklarının arasında metal renkli parlayan bir şey görünce silah ya da bıçak olduğu düşüncesine kapıldım. Bu arada şahıslara 'beyler aracınızı buradan alın, aracımızı alıp gideceğiz' dedim. Bu esnada önde oturan şahıs eliyle bana müdahale ederek vurmaya çalışınca silah bulunmayan elimle şahsı engellemeye çalıştım, ancak şahıs 2 eliyle bana müdahale edince elimde silah bulunan sol elimi de istemsizce kendimi savunmak maksadıyla şahsa doğru götürdüm. Şahıs ise halen bana hamle yapıyordu ve elimde bulunan silahı tutuyordu. Bu boğuşma esnasında silah bir anda patladı, ben kesinlikle silahla ateş etmedim. Silah patlayınca şoka girdim. Benim silahım mı patladı, başka bir silah mı patladı onu dahi fark etmedim. Olayın şokuyla bir an önce oradan ayrılmak istedim. Polisten kaçmak gibi bir durumum söz konusu değil Yaşadığım korku ve panikle oradan hemen uzaklaştım. Polisten kaçma gibi bir durumum söz konusu değildir. Babama ulaşamadığım için ne yapacağımı bilemedim. Babam İngiltere'den gelince babamın telkiniyle teslim olacağım esnada polisler bulunduğum eve geldi. Ben işinde gücünde bir insanım. Böyle bir olay yapacak olsam kendi aracımla olay yerine gitmezdim.

