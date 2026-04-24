Fars: İran'a ait bir yük gemisi ABD ablukasını deldi

İran'a ait bir yük gemisinin, ABD donanmasının el koyma girişimine rağmen Umman Denizi'nden geçerek İran'a ulaştığı bildirildi. 24.04.2026, Sputnik Türkiye

2026-04-24T09:48+0300

Fars Haber Ajansı'na göre, pirinç taşıyan İran'a ait bir dökme yük gemisi Umman Denizi'nden güvenle geçti.ABD donanmasının el koyma girişiminde bulunduğu belirtilen geminin, Devrim Muhafızları Deniz Kuvvetleri’ne bağlı unsurlar tarafından eskort edilerek İran'a ulaştığı belirtildi.Abluka üstüne abluka altında olan Hürmüz'de son durumABD ve İsrail’in 28 Şubat’ta İran’a yönelik askeri operasyon başlatmasının ardından Tahran yönetimi, dünyanın en kritik enerji geçiş noktalarından biri olan Hürmüz Boğazı’nı fiilen kontrol altına aldı. Ateşkesin ardından Trump, İran ablukasında olan Hürmüz Boğazı'nı ablukaya alacaklarını duyurmuştu. İran, 22 Nisan’da boğazdan çıkmaya çalışan iki yabancı konteyner gemisine el koydu, üçüncü bir gemiye ise ateş açtı. 23 Nisan'da ise 'İsrail bağlantısı bulunan' iki gemiye el konulduğu açıklandı. ABD merkez komutanlığı CENTCOM ise en son 31 geminin geçişini engellediklerini açıklamıştı.

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

