İran Devrim Muhafızları: İran, Hürmüz Boğazı'ndan geçmeye çalışan 2 izinsiz gemiyi alıkoydu
İran Devrim Muhafızları, Hürmüz Boğazı'nda seyir güvenliğini tehlikeye attığı ve İsrail bağlantısı bulunduğu öne sürülen iki gemiyi alıkoydu 23.04.2026, Sputnik Türkiye
İran Devrim Muhafızları Ordusu Deniz Kuvvetleri yaptığı açıklamada, Hürmüz Boğazı'ndan geçmeye çalışan iki izinsiz geminin İran ordusu tarafından alıkonulduğunu bildirdi.Tasnim haber ajansının aktardığına göre, İran Devrim Muhafızları Deniz Kuvvetleri, izinsiz olarak seyir güvenliğini tehlikeye atan, İsrail rejimiyle bağlantılı MSC-FRANCESCA ve EPAMINODES adlı iki gemiyi gözaltına alarak İran kıyılarına kadar eşlik etti.Karadağ Denizcilik Bakanı Filip Radulovic, MSC-FRANCESCA gemisinde dört Karadağ vatandaşının bulunduğunu belirterek, nakliye şirketinin şu anda serbest bırakılmaları konusunda görüşmeler yürüttüğünü ve 'yetkili devlet kurumlarının mürettebatla sürekli iletişim halinde olduğunu' söyledi.
