İran Devrim Muhafızları: İran, Hürmüz Boğazı'ndan geçmeye çalışan 2 izinsiz gemiyi alıkoydu

İran Devrim Muhafızları: İran, Hürmüz Boğazı'ndan geçmeye çalışan 2 izinsiz gemiyi alıkoydu

İran Devrim Muhafızları, Hürmüz Boğazı'nda seyir güvenliğini tehlikeye attığı ve İsrail bağlantısı bulunduğu öne sürülen iki gemiyi alıkoydu 23.04.2026, Sputnik Türkiye

2026-04-23T01:08+0300

2026-04-23T01:08+0300

2026-04-23T01:08+0300

İran Devrim Muhafızları Ordusu Deniz Kuvvetleri yaptığı açıklamada, Hürmüz Boğazı'ndan geçmeye çalışan iki izinsiz geminin İran ordusu tarafından alıkonulduğunu bildirdi.Tasnim haber ajansının aktardığına göre, İran Devrim Muhafızları Deniz Kuvvetleri, izinsiz olarak seyir güvenliğini tehlikeye atan, İsrail rejimiyle bağlantılı MSC-FRANCESCA ve EPAMINODES adlı iki gemiyi gözaltına alarak İran kıyılarına kadar eşlik etti.Karadağ Denizcilik Bakanı Filip Radulovic, MSC-FRANCESCA gemisinde dört Karadağ vatandaşının bulunduğunu belirterek, nakliye şirketinin şu anda serbest bırakılmaları konusunda görüşmeler yürüttüğünü ve 'yetkili devlet kurumlarının mürettebatla sürekli iletişim halinde olduğunu' söyledi.

i̇ran

hürmüz boğazı

i̇srail

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

i̇ran, hürmüz boğazı, i̇srail, deniz kuvvetleri