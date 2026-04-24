El Nino geri dönüyor: 2026’nın ortası için kritik uyarı verildi

Sputnik Türkiye

Dünya Meteoroloji Örgütü, El Nino hava olayının 2026 yılının ortalarından itibaren yeniden etkili olabileceğini ve küresel sıcaklıkları artırabileceğini... 24.04.2026, Sputnik Türkiye

2026-04-24T16:45+0300

Dünya Meteoroloji Örgütü (WMO), küresel sıcaklık artışına yol açan El Nino hava olayının 2026 yılının ortalarından itibaren yeniden etkili olmasının muhtemel olduğunu duyurdu.Birleşmiş Milletler Cenevre Ofisi’nde düzenlenen basın toplantısında konuşan WMO İklim Tahmin Birimi Şefi Wilfran Moufouma Okia, kurumun “Küresel Mevsimsel İklim Güncellemesi” raporunu paylaştı.Mayıs-Temmuz dönemi kritik olacakOkia, El Nino koşullarının 2026 yılı Mayıs-Temmuz döneminde yeniden ortaya çıkabileceğine işaret ederek, bu durumun küresel sıcaklık ve yağış düzenlerini etkilemesinin beklendiğini söyledi.Ekvatoral Pasifik’te gözlenen değişimlerin, deniz yüzeyi sıcaklıklarında hızlı artışa yol açtığını belirten Okia, mevcut verilerin El Nino’nun başlangıcına işaret ettiğini vurguladı.Küresel sıcaklıklar normalin üzerindeRapora göre, önümüzdeki üç aylık dönemde kara yüzeyi sıcaklıklarının dünya genelinde büyük ölçüde normalin üzerinde seyretmesi bekleniyor. Buna karşılık yağış düzenlerinde bölgesel farklılıkların ortaya çıkacağı öngörülüyor.

