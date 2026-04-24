700 fosillik keşif, Dünya’daki yaşamın kökenine dair bilinenleri sarsıyor

Çin'de bulunan Jiangchuan Biotası'na ait yaklaşık 700 fosil, karmaşık yaşamın sanılandan çok daha önce ortaya çıkmış olabileceğini göstererek 'Kambriyen... 24.04.2026, Sputnik Türkiye

2026-04-24T16:23+0300

Çin’in güneybatısında keşfedilen yaklaşık 700 fosil, Dünya’daki yaşamın erken evrimine dair bilinenleri yeniden tartışmaya açtı. Bilim insanları, Jiangchuan Biotası olarak adlandırılan bu fosil topluluğunun, karmaşık yaşamın ortaya çıkışına ilişkin en yerleşik modellerden biri olan Kambriyen 'patlaması' kavramının yeniden değerlendirilmesine yol açabileceğini belirtiyor.Bulgular, Yunnan Üniversitesi’nden araştırmacıların yer aldığı ve Science dergisinde yayımlanan bir çalışmaya dayanıyor. Fosillerin yaklaşık 539 ila 554 milyon yıl öncesine tarihlendiği ifade ediliyor. Bu dönem, Ediacaran ile Kambriyen arasındaki geçiş evresine denk geliyor ve Dünya’nın jeolojik zaman çizelgesinde en az anlaşılan aralıklardan biri olarak kabul ediliyor.Sanılandan daha erken dönemAraştırmaya göre Jiangchuan Biotası, yalnızca daha önce bilinmeyen türleri değil, aynı zamanda Kambriyen dönemine özgü olduğu düşünülen bazı canlı gruplarını da içeriyor. Bu durum, karmaşık yaşamın kökeninin sanılandan daha erken bir döneme uzanabileceği ihtimalini güçlendiriyor.Fosiller arasında modern omurgasızların ataları olan çok sayıda canlı bulunurken, en dikkat çekici gruplardan biri bilateral simetriye sahip solucan benzeri organizmalar oldu. Bu canlılar “bilateryenler” olarak biliniyor ve insanları da kapsayan daha geniş bir evrimsel soy ağacının erken üyeleri arasında yer alıyor.'En kritik boşluklardan biri kapanıyor'Oxford Üniversitesi’nden Gaorong Li, bulguların önemine ilişkin yaptığı açıklamada, “Erken hayvan çeşitlenmesinin en kritik boşluklarından biri kapanıyor” değerlendirmesinde bulundu. Li’ye göre birçok kompleks canlının Ediacaran döneminde var olduğu artık daha güçlü biçimde ortaya konuyor.Çalışmada ayrıca denizyıldızları ve akrabalarını içeren ambulakrar grubu ile ilgili fosiller de tespit edildi. Oxford Üniversitesi’nden Frankie Dunn, bu keşfin özellikle önemli olduğunu belirterek, bu türlerin varlığının, kordalıların (omurgalıların da dahil olduğu grup) kökeninin de aynı döneme uzanabileceğine işaret ettiğini söyledi.Araştırmacılar, Jiangchuan’daki fosillerin bu kadar “olağan dışı” biçimde korunmuş olmasının, benzer Ediacaran sahalarında neden aynı çeşitliliğin görülmediğini açıklayabileceğini düşünüyor. Yani canlıların nadir olmasından ziyade, fosilleşme koşullarının benzersizliği nedeniyle bugüne kadar tespit edilememiş olmaları ihtimali üzerinde duruluyor.Evrimsel tarihi karmaşıklaştırıyorBilim insanlarına göre bu keşif, yaşamın evrimsel tarihine dair “yavaş bir başlangıçtan ani sıçrama” şeklindeki geleneksel anlatıyı daha karmaşık bir modele dönüştürebilir. Kambriyen döneminin “büyük çeşitlenme” olarak bilinen evresi, bu yeni veriler ışığında aslında daha önce başlamış uzun bir evrimsel sürecin devamı olabilir.

