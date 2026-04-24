Duma milletvekili: ABD ve Avrupa’nın Rusya’ya karşı tutumu değişmeye başladı
Rusya Devlet Duması Finansal Piyasalar Komitesi Başkanı Anatoliy Aksakov, Batı’nın Moskova’ya yönelik yaklaşımında yumuşama emareleri gözlendiğini belirtti. 24.04.2026, Sputnik Türkiye
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260424/trump-putinin-g20-zirvesine-katilmasi-cok-faydali-olur-1105248548.html
Rusya Devlet Duması Finansal Piyasalar Komitesi Başkanı Anatoliy Aksakov, Batı’nın Moskova’ya yönelik yaklaşımında yumuşama emareleri gözlendiğini belirtti.
Rusya Devlet Duması Finansal Piyasalar Komitesi Başkanı Anatoliy Aksakov, ABD ve Avrupa ülkelerinin Rusya’ya yönelik tutumunda değişim sinyalleri gözlendiğini söyledi. Aksakov, Rus sporcuların uluslararası müsabakalara daha fazla kabul edilmesini “olumlu işaret” olarak nitelendirdi.
Aksakov, “Şimdilik hiçbir garanti yok ancak ABD ve Avrupa ülkelerinin ülkemize yönelik tutumlarının değiştiğine dair belirli sinyaller var” dedi.
Rus basınına konuşan Aksakov, örnek olarak Rus sporcuların uluslararası yarışmalara daha aktif biçimde kabul edilmeye başlanmasını göstererek, bunun başlı başına “iyi bir işaret” olduğunu vurguladı.
Aksakov, “Şu anda her şey, bu yıl içinde uluslararası siyasette belli bir kırılma yaşanacağı ve durumun genel olarak olumlu yönde değişeceği yönünde ilerliyor” değerlendirmesinde bulundu.
Trump: Putin'in G20 zirvesine katılması çok faydalı olur
