https://anlatilaninotesi.com.tr/20260424/duma-milletvekili-abd-ve-avrupanin-rusyaya-karsi-tutumu-degismeye-basladi-1105265292.html

Duma milletvekili: ABD ve Avrupa’nın Rusya’ya karşı tutumu değişmeye başladı

Rusya Devlet Duması Finansal Piyasalar Komitesi Başkanı Anatoliy Aksakov, Batı’nın Moskova’ya yönelik yaklaşımında yumuşama emareleri gözlendiğini belirtti. 24.04.2026, Sputnik Türkiye

dünya

rusya devlet duması

anatoliy aksakov

rusya

batı

abd

avrupa

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e6/02/16/1054118032_0:89:3126:1847_1920x0_80_0_0_168a1a42a5a4979bbe62d7bf275888da.jpg

Rusya Devlet Duması Finansal Piyasalar Komitesi Başkanı Anatoliy Aksakov, ABD ve Avrupa ülkelerinin Rusya’ya yönelik tutumunda değişim sinyalleri gözlendiğini söyledi. Aksakov, Rus sporcuların uluslararası müsabakalara daha fazla kabul edilmesini “olumlu işaret” olarak nitelendirdi.Aksakov, “Şimdilik hiçbir garanti yok ancak ABD ve Avrupa ülkelerinin ülkemize yönelik tutumlarının değiştiğine dair belirli sinyaller var” dedi.Rus basınına konuşan Aksakov, örnek olarak Rus sporcuların uluslararası yarışmalara daha aktif biçimde kabul edilmeye başlanmasını göstererek, bunun başlı başına “iyi bir işaret” olduğunu vurguladı.Aksakov, “Şu anda her şey, bu yıl içinde uluslararası siyasette belli bir kırılma yaşanacağı ve durumun genel olarak olumlu yönde değişeceği yönünde ilerliyor” değerlendirmesinde bulundu.

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

SON HABERLER

tr_TR

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

