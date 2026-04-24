Dmitriyev: AB, yeni yaptırımlardan sonra Rus gazının parasını nasıl ödeyecek?
Sputnik Türkiye
Rusya Doğrudan Yatırım Fonu Başkanı Kirill Dmitriyev, AB’nin 20 Rus bankasıyla işlemleri yasaklayan yeni yaptırım paketi sonrası, ileride ihtiyaç duyacağı Rus... 24.04.2026, Sputnik Türkiye
2026-04-24T00:47+0300
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260423/dumadan-abye-yeni-yaptirimlar-ayaginiza-dolanacak-1105247579.html
Rusya Doğrudan Yatırım Fonu Başkanı Kirill Dmitriyev, AB’nin 20 Rus bankasıyla işlemleri yasaklayan yeni yaptırım paketi sonrası, ileride ihtiyaç duyacağı Rus gazı için ödemeleri nasıl gerçekleştireceği sorununa dikkat çekti.
Rusya Doğrudan Yatırım Fonu (RDIF) Başkanı ve Rusya Devlet Başkanı’nın Yabancı Ülkelerle Yatırım ve Ekonomik İşbirliği Özel Temsilcisi Kirill Dmitriyev, X hesabından yaptığı paylaşımda, Avrupa Birliği’nin (AB) Rusya’ya yönelik yeni yaptırımları bağlamında, birliğin ileride ihtiyaç duyacağı Rus gazını nasıl ödeyeceği sorusunu gündeme getirdi.
Dmitriyev, “Çaresiz durumdaki AB, yakında yalvaracağı Rus gazı için nasıl ödeme yapacak?" ifadesine yer verdi.
AB, perşembe günü kabul ettiği Rusya’ya yönelik 20. yaptırım paketi kapsamında 20 Rus bankasıyla finansal işlem yapılmasını yasaklamıştı.