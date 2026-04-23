Duma'dan AB'ye: Yeni yaptırımlar ayağınıza dolanacak
Rusya Devlet Duması Milletvekili Mihail Şeremet, Avrupa Birliği'nin (AB) Rusya'ya karşı kabul ettiği yeni yaptırım paketinin, birliğin "ayağına dolanacağını"... 23.04.2026, Sputnik Türkiye
Rusya Devlet Duması Kırım Bölgesi Milletvekili Mihail Şeremet, Sputnik'e verdiği demeçte AB'nin kabul ettiği 20. yaptırım paketinin birliğin kendisine zarar vereceğini söyledi. Şeremet, bu adımın Avrupa'yı gelişim perspektifinden mahrum bırakacağını, Rusya'nın ise yaptırımlara adapte olduğunu ifade etti.Rusya'nın Batı yaptırımlarına adapte olduğunu ve pazarlarını yeniden yönlendirme gücüne sahip olduğunu belirten Şeremet, sözlerini şöyle sürdürdü:AB ülkeleri, perşembe günü Rusya'ya yönelik 20. yaptırım paketini kabul etmişti. AB Konseyi'nden yapılan açıklamada, bunun son iki yılın en büyük yaptırım paketi olduğu ifade edilmişti.
Rusya Devlet Duması Milletvekili Mihail Şeremet, Avrupa Birliği'nin (AB) Rusya'ya karşı kabul ettiği yeni yaptırım paketinin, birliğin "ayağına dolanacağını" belirtti.
Rusya Devlet Duması Kırım Bölgesi Milletvekili Mihail Şeremet, Sputnik’e verdiği demeçte AB'nin kabul ettiği 20. yaptırım paketinin birliğin kendisine zarar vereceğini söyledi. Şeremet, bu adımın Avrupa'yı gelişim perspektifinden mahrum bırakacağını, Rusya'nın ise yaptırımlara adapte olduğunu ifade etti.
Avrupa Birliği, bu yeni yaptırımlarla yalnızca kendisine ve kendi halkının refahına karşı çalışıyor. Bu yaptırımlar, Avrupa ülkelerini ekonomik, siyasi ve kültürel gelişim perspektifinden tamamen mahrum bırakarak onların ayağına dolanacaktır.
Rusya'nın Batı yaptırımlarına adapte olduğunu ve pazarlarını yeniden yönlendirme gücüne sahip olduğunu belirten Şeremet, sözlerini şöyle sürdürdü:
Rusya'yı yaptırımlarla korkutamazsınız. Ancak Avrupa, yaptırım politikasıyla gerilemeye devam ediyor; bu durum onları tükenme noktasına getirecek ve geri döndürülemez bir kendini yok etme ve çöküş sürecini başlatacaktır.
AB ülkeleri, perşembe günü Rusya'ya yönelik 20. yaptırım paketini kabul etmişti. AB Konseyi'nden yapılan açıklamada, bunun son iki yılın en büyük yaptırım paketi olduğu ifade edilmişti.
