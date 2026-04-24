https://anlatilaninotesi.com.tr/20260424/cin-ayda-nadir-toprak-mineralleri-kesfetti-1105250323.html

Çin Ay'da nadir toprak mineralleri keşfetti

Çin Ay'da nadir toprak mineralleri keşfetti

Sputnik Türkiye

Çinli bilim insanları, Ay'dan toplanan numunelerde daha önce bilinmeyen iki yeni mineralin keşfedildiğini duyurdu. 24.04.2026, Sputnik Türkiye

2026-04-24T08:44+0300

2026-04-24T08:44+0300

2026-04-24T08:44+0300

yaşam

çin

ay

mineral

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/04/07/1104821670_0:100:1920:1180_1920x0_80_0_0_fb4dd0626169f83835d2d56100c8caff.jpg

Global Times'ın haberine göre, minerallerin keşfi, Sıçuan eyaletinin Çındgu şehrinde düzenlenen 11. Çin Uzay Günü açılış töreninde duyuruldu."Çang'ı-5" keşif aracının topladığı kaya ve toprak örneklerinde bulunan fosfat minerallerine "magneziyoçangızit-(Y)" ve "çangızit-(Ce)" adları verildi.Nadir toprak fosfatı kategorisindeki mineraller, Uluslararası Mineroloji Birliği Yeni Mineraller, Terimler ve Sınıflandırma Komisyonu tarafından sınıflandırılarak onaylandı.Çin'in ikinci ve üçüncü Ay minerali keşfiİki mineral, Çin'in Ay'dan topladığı kaya ve toprak numunelerinde keşfettiği ikinci ve üçüncü mineraller oldu. Çinli bilim insanları, daha önce Eylül 2022'de Ay numunelerinde "çangızit-(Y)" adını verdikleri fosfat mineralini keşfettiklerini bildirmişti.Yeni keşiflerle, bugüne dek Ay'da keşfedilen mineral sayısı 8'e çıktı. Çin'den önce Rusya ve ABD, Ay yüzeyinden kaya ve toprak numuneleri toplayarak mineral keşiflerine öncülük etmişti.Çin, Ay yüzeyinden kaya ve toprak örnekleri toplamayı amaçlayan ilk keşif aracı Çang'ı-5'i Kasım 2020'de Ay'a göndermiş, araç topladığı 1,73 kilogram kaya ve toprak örneğiyle Aralık 2020'de Dünya'ya dönmüştü.

çin

ay

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

çin, ay, mineral