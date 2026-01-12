https://anlatilaninotesi.com.tr/20260112/japonyadan-cine-karsi-hamle-nadir-toprak-elementleri-icin-denizde-arama-1102670430.html

Japonya’dan Çin'e karşı hamle: Nadir toprak elementleri için denizde arama

Japonya’dan Çin'e karşı hamle: Nadir toprak elementleri için denizde arama

Sputnik Türkiye

Japonya, Çin’e olan bağımlılığı azaltmak için derin deniz madenciliğinde kritik bir adım attı. Araştırma gemisi Chikyu'nun, 6 bin metre derinlikte nadir toprak... 12.01.2026, Sputnik Türkiye

2026-01-12T13:54+0300

2026-01-12T13:54+0300

2026-01-12T13:54+0300

dünya

japonya

çin

nadir toprak elementleri

pasifik

asya & pasifik

ada

araştırma

borsa

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/01/0c/1102669726_0:63:1024:639_1920x0_80_0_0_ff4dbb0558e5a890e823480bc68bcfd2.jpg

Japonya, derin denizlerde madencilik arama çalışmalarına başladı. Bilimsel sondaj gemisi Chikyu, Shizuoka’daki Shimizu Limanı’ndan Pasifik Okyanusu’ndaki Minami Torishima Adası’na doğru yola çıktı.Yetkililer, seferin Japonya’nın kendi kaynaklarını üretme yolunda kritik bir test olduğunu aktardı.6 bin metrede ilk denemeJaponya Deniz-Yer Bilimleri ve Teknolojisi Ajansı (JAMSTEC), çalışmanın dünyada bu derinlikte yapılan ilk deneme olduğunu açıkladı. Minami Torishima çevresindeki suların, yüksek miktarda değerli mineral barındırdığı belirtildi. Bölgenin Japonya’nın ekonomik suları içinde yer aldığı vurgulandı.Çin'e bağımlılık gündemdeTest seferi, dünyanın en büyük nadir toprak tedarikçisi olan Çin’in bu alandaki ağırlığının arttığı bir dönemde geldi. Japon yetkililer, bu çalışmanın yerli üretimin önünü açabileceğini ifade etti.Minami Torishima çevresinde 16 milyon tondan fazla nadir toprak elementi bulunuyor. Bu miktarın, telefonlar ve elektrikli araçlarda kullanılan disprozyum için yaklaşık 730 yıl, lazerlerde kullanılan itriyum için ise 780 yıl yetecek seviyede olduğu belirtildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260112/trump-gronlandi-oyle-ya-da-boyle-alacagiz-danimarka-icin-kader-ani-1102668198.html

japonya

çin

pasifik

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

japonya, çin, nadir toprak elementleri, pasifik, asya & pasifik, ada, araştırma, borsa