Bin 500 yıl öncesinin toplu mezarı ortaya çıktı: Salgın bir şehri nasıl yok etti?

Sputnik Türkiye

Ürdün’de bulunan toplu mezar, tarihin ilk büyük salgınlarından birinin bir şehri nasıl kısa sürede yok ettiğini gözler önüne serdi. Yüzlerce kişinin günler... 24.04.2026, Sputnik Türkiye

2026-04-24T13:24+0300

Yaklaşık bin 500 yıl önce yaşanan büyük bir salgının, bir şehri nasıl etkilediği yeni bulgularla ortaya çıktı. Araştırmacıların Ürdün’deki Cerash bölgesinde keşfettiği toplu mezar, salgının insanlar üzerindeki gerçek etkisini gözler önüne serdi.Çalışmanın, Güney Florida Üniversitesi öncülüğünde yürütüldüğü ve tarihteki ilk büyük salgınlardan biri olan Justinianus Vebası’na ışık tuttuğu aktarıldı.Toplu mezar salgının boyutunu gösterdiAraştırmacılar, bölgede bulunan mezarın sıradan bir gömü alanı olmadığını belirledi. Bulgulara göre, yüzlerce kişi çok kısa sürede aynı alana gömüldü.Cesetlerin, terk edilmiş bir kamusal alanda üst üste yerleştirildiği ve bunun ani bir ölüm dalgasına işaret ettiği ifade edildi.Araştırma ekibinden Rays H. Y. Jiang, "Bu çalışma, salgının sadece hastalığı değil, insanları nasıl etkilediğini gösteriyor" dediği aktarıldı.Farklı topluluklar aynı kaderi paylaştıBulgular, hayatları boyunca birbirinden kopuk yaşayan farklı insanların, ölüm anında aynı noktada buluştuğunu ortaya koydu.Uzmanlara göre bu durum, salgın sırasında hareket halinde olan ve farklı bölgelerden gelen insanların aynı anda etkilendiğini gösteriyor.Ayrıca bu keşfin, salgın dönemlerinde toplumlar arasındaki gizli bağlantıları görünür hale getirdiği ifade edildi.Salgınların insani etkisi yeniden değerlendiriliyorAraştırmacılar, bu keşfin sadece tarihsel bir olay olmadığını, aynı zamanda günümüz salgınlarını anlamak için de önemli ipuçları sunduğunu belirtti."Salgınlar sadece biyolojik değil, aynı zamanda sosyal olaylardır" değerlendirmesinin yapıldığı aktarıldı.Uzmanlara göre şehir yaşamı, hareketlilik ve çevresel faktörler geçmişte olduğu gibi bugün de salgınların yayılmasında kritik rol oynuyor.

