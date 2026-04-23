Gize Piramidi’nin sırrı çözüldü mü? Yeni çalışma inşa yöntemini ortaya koydu

Sputnik Türkiye

Giza Piramidi’nin inşasına dair yüzyıllardır süren tartışmalar, yeni bir bilimsel çalışmayla yeniden şekilleniyor. Nature’da yayımlanan araştırmaya göre... 23.04.2026, Sputnik Türkiye

2026-04-23T13:32+0300

nature (dergi)

yaşam

yılsonu2026

giza

mısır

antik mısır

mısır piramitleri

Antik dünyanın en büyük mühendislik başarılarından biri olarak kabul edilen Giza Piramidi’nin nasıl inşa edildiği sorusu, bilim dünyasında uzun süredir tartışma konusu olmaya devam ediyor.Antik dünyanın yedi harikasından biri olan bu dev yapı, yaklaşık 26 yılda tamamlandı. Ancak milyonlarca tonluk kireçtaşı blokların nasıl taşındığı ve üst üste yerleştirildiği hâlâ tam anlamıyla çözülebilmiş değildi.Spi̇ral rampa teori̇si̇ güç kazanıyorNature dergisinde yayımlanan yeni çalışmaya göre, piramidin inşasında çok kanallı ve iç içe geçmiş bir rampa sistemi kullanıldı.Araştırmayı yürüten bilim insanı Vicente Luis Rosell Roig, geliştirdiği 3D modelle bu sistemin nasıl çalıştığını ortaya koydu. Buna göre işçiler, piramidin dış yapısına entegre edilen ve katmanlar yükseldikçe gizlenen spiral bir rampa üzerinden blokları yukarı taşıdı.Simülasyon sonuçları, her bir taş bloğun yaklaşık 4 ila 6 dakikada yerleştirilebildiğini ve bu hızın tarihsel olarak öngörülen inşa süresiyle örtüştüğünü gösteriyor.Scanpyramids bulgulariyla örtüşüyorBu teori, daha önce ScanPyramids Project kapsamında kozmik ışın teknolojisi kullanılarak piramit içinde tespit edilen boşluklarla da uyumlu.Araştırmacılara göre bu boşluklar, rampanın yapısal parçaları veya geçiş yolları olabilir. Bu da piramidin içinde karmaşık bir ulaşım sisteminin varlığına işaret ediyor.Tek yollu devasa loji̇sti̇k si̇stemYeni modele göre piramidin dört yüzeyinde oluşturulan rampalar, tek bir ana güzergâhta birleşerek blokların yukarı taşınmasını sağladı.Bu sistem, dış katmanların belirli bölümlerinin geçici olarak açık bırakılması ve inşaat ilerledikçe kapatılması prensibine dayanıyor. Böylece hem estetik hem de mühendislik açısından bütünlük korunmuş oldu.Köle deği̇l, uzman i̇şçi̇ler i̇nşa etti̇Öte yandan Mısırbilimci Zahi Hawass ve ekibinin yaptığı son keşifler, piramidin köleler tarafından inşa edildiği yönündeki yaygın inancı da sarsıyor.Piramit içinde bulunan yazıtlar ve işçi mezarları, yapının eğitimli ve organize bir iş gücü tarafından inşa edildiğini ortaya koyuyor. Mezarlar içinde bulunan heykeller ve hiyeroglif unvanlar, işçilerin “zanaatkâr” ve “piramidin yan yüzü denetçisi” gibi görevler üstlendiğini gösteriyor.Hawass, bu bulguların piramit işçilerinin köle olmadığını açıkça kanıtladığını belirterek, “Eğer köle olsalardı, piramitlerin gölgesinde onurlu mezarlara sahip olmazlardı” dedi.Uzaylı teori̇leri̇ne bi̇li̇msel yanıt mi?Yeni çalışma, piramitlerin uzaylılar tarafından inşa edildiğine dair popüler ancak bilimsel temelden yoksun teorilere de güçlü bir yanıt sunuyor.Uzmanlara göre bu keşif, antik Mısır mühendisliğinin ne kadar ileri düzeyde olduğunu bir kez daha gözler önüne seriyor.

