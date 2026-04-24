Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260424/bessent-iranin-344-milyon-dolar-degerindeki-kripto-parasini-dondurduk-1105268520.html
Bessent: İran'ın 344 milyon dolar değerindeki kripto parasını dondurduk
Sputnik Türkiye
ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, İran'ın 344 milyon dolar değerindeki kripto parasının dondurulduğunu açıkladı. 24.04.2026, Sputnik Türkiye
2026-04-24T22:18+0300
dünya
scott bessent
abd
i̇ran
abd hazine bakanlığı
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/04/10/1105049419_0:160:3074:1889_1920x0_80_0_0_3c42696083ab63389bcd5db1888ba077.jpg
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260424/iran-disisleri-bakani-abbas-arakci-islamabada-ulasti-1105268405.html
abd
i̇ran
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/04/10/1105049419_172:0:2903:2048_1920x0_80_0_0_0c551d8c57d007a7a6d0af700d8a8cb3.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
scott bessent, abd, i̇ran, abd hazine bakanlığı
22:18 24.04.2026
© AA / Celal Güneş
ABD Hazine Bakanı Scott Bessent
© AA / Celal Güneş
Abone ol
ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, İran'ın 344 milyon dolar değerindeki kripto parasının dondurulduğunu açıkladı.
ABD Hazine Bakanı Scott Bessent yaptığı açıklamada, ABD Hazine Bakanlığı'nın İran'la bağlantılı çok sayıda cüzdana yaptırım uygulayarak 344 milyon dolarlık kripto parayı dondurduğunu söyledi.
Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Bessent, şu ifadeleri kullandı:
Ekonomik baskı kapsamında, ABD Hazine Bakanlığı Tahran’ın para üretme, transfer etme ve ülkeye geri getirme kapasitesini sistemli şekilde zayıflatmayı sürdürecek. Hazine’ye bağlı Yabancı Varlıkların Kontrolü Ofisi, İran’la bağlantılı birden fazla dijital cüzdanı yaptırım listesine alıyor — bu da 344 milyon dolarlık kripto varlığın dondurulması anlamına geliyor. Tahran’ın çaresizce yurt dışına çıkarmaya çalıştığı fonların izini sürecek ve rejime bağlı tüm finansal kaynakları hedef alacağız.
DÜNYA
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала