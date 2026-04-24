Bessent: İran'ın 344 milyon dolar değerindeki kripto parasını dondurduk
ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, İran'ın 344 milyon dolar değerindeki kripto parasının dondurulduğunu açıkladı. 24.04.2026, Sputnik Türkiye
ABD Hazine Bakanı Scott Bessent yaptığı açıklamada, ABD Hazine Bakanlığı'nın İran'la bağlantılı çok sayıda cüzdana yaptırım uygulayarak 344 milyon dolarlık kripto parayı dondurduğunu söyledi.Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Bessent, şu ifadeleri kullandı:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260424/iran-disisleri-bakani-abbas-arakci-islamabada-ulasti-1105268405.html
Ekonomik baskı kapsamında, ABD Hazine Bakanlığı Tahran’ın para üretme, transfer etme ve ülkeye geri getirme kapasitesini sistemli şekilde zayıflatmayı sürdürecek. Hazine’ye bağlı Yabancı Varlıkların Kontrolü Ofisi, İran’la bağlantılı birden fazla dijital cüzdanı yaptırım listesine alıyor — bu da 344 milyon dolarlık kripto varlığın dondurulması anlamına geliyor. Tahran’ın çaresizce yurt dışına çıkarmaya çalıştığı fonların izini sürecek ve rejime bağlı tüm finansal kaynakları hedef alacağız.