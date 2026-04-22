Ünlü oyuncu Ferdi Atuner hayatını kaybetti

Ünlü oyuncu Ferdi Atuner hayatını kaybetti

Sputnik Türkiye

Ünlü tiyatro ve opera sanatçısı Ferdi Atuner 82 yaşında hayatını kaybetti 22.04.2026, Sputnik Türkiye

2026-04-22T13:44+0300

2026-04-22T13:44+0300

2026-04-22T13:44+0300

Birçok sevilen dizi ve filmde rol alan, Levent Kırca ile 'Olacak O Kadar' skeçlerinden tanınan ünlü oyuncu Ferdi Atuner, kalp krizi nedeniyle hayatını kaybetti. 82 yaşındaki ünlü isim bir süredir sağlık sorunlarıyla boğuşuyordu. Acı haberi ailesi duyurduÜnlü sinema ve tiyatro oyuncu olan Atuner aynı zamanda İstanbul Devlet Opera ve Balesi sanatçısıydı. Uzun süredir sağlık sorunları yaşayan Atuner'in acı haberini ise aile duyurdu. ,Ferdi Atuner kimdir?82 yaşında vefat eden oyuncu, Levent Kırca ile 'Olacak O kadar' skeçlerinde rol alarak, geniş çevrelerce tanınmıştı. Seslendirme sanatçısı da olan Atuner, 'Çocuklar Duymasın', 'Reyting Hamdi', 'En Son Babalar Duyar', 'Ayrılsak da Beraberiz' ve 'Çılgın Bediş' gibi dizilerle de izleyici karşısına çıkmıştı. Küçük Ağa, Çarıklı Milyoner, Keşanlı Ali Destanı gibi çok sayıda filmde de rol almıştı.

Sputnik Türkiye

çocuklar duymasın, levent kırca, hayatını kaybetti, ferdi atuner