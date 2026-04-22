https://anlatilaninotesi.com.tr/20260422/unlu-oyuncu-ferdi-atuner-hayatini-kaybetti-1105203706.html
Ünlü oyuncu Ferdi Atuner hayatını kaybetti
Ünlü tiyatro ve opera sanatçısı Ferdi Atuner 82 yaşında hayatını kaybetti 22.04.2026, Sputnik Türkiye
2026-04-22T13:44+0300
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/04/16/1105203551_0:0:1206:679_1920x0_80_0_0_b835f8cc8205e50174f3b2e6690e92bd.jpg
Birçok sevilen dizi ve filmde rol alan, Levent Kırca ile 'Olacak O Kadar' skeçlerinden tanınan ünlü oyuncu Ferdi Atuner, kalp krizi nedeniyle hayatını kaybetti. 82 yaşındaki ünlü isim bir süredir sağlık sorunlarıyla boğuşuyordu. Acı haberi ailesi duyurduÜnlü sinema ve tiyatro oyuncu olan Atuner aynı zamanda İstanbul Devlet Opera ve Balesi sanatçısıydı. Uzun süredir sağlık sorunları yaşayan Atuner'in acı haberini ise aile duyurdu. ,Ferdi Atuner kimdir?82 yaşında vefat eden oyuncu, Levent Kırca ile 'Olacak O kadar' skeçlerinde rol alarak, geniş çevrelerce tanınmıştı. Seslendirme sanatçısı da olan Atuner, 'Çocuklar Duymasın', 'Reyting Hamdi', 'En Son Babalar Duyar', 'Ayrılsak da Beraberiz' ve 'Çılgın Bediş' gibi dizilerle de izleyici karşısına çıkmıştı. Küçük Ağa, Çarıklı Milyoner, Keşanlı Ali Destanı gibi çok sayıda filmde de rol almıştı.
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/04/16/1105203551_0:0:1206:905_1920x0_80_0_0_225798386b74d2626d5a03abedd9c98e.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
